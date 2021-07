F.A.Z. Frühdenker : Europa kapituliert vor den Virusvarianten

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Wie gut schützt die Impfung vor der Delta-Variante?

Neue Infektionsdaten aus Israel verbreiten Unruhe. Die Hälfte der neu mit Corona Infizierten dort ist doppelt geimpft. Immerhin gibt es nur wenige schwere Verläufe.

64 Prozent: Auf diese Quote beziffert das israelische Gesundheitsministerium den Schutz vor einer Ansteckung mit der zunächst in Indien aufgetretenen Delta-Variante durch eine doppelte Impfung. Das ist enttäuschend wenig, verglichen mit den 95,8 Prozent, die noch im Februar vom israelischen Gesundheitsministerium als Schutzquote des Biontech-Impfstoffs angegeben worden waren. Es gibt Kritik an den aktuellen Zahlen, da es sich nicht um eine abgeschlossene wissenschaftliche Studie handele und keine überprüfbaren Rohdaten veröffentlicht wurden. So werde nur Unruhe und Panik verbreitet.