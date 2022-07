F.A.Z. Frühdenker : Wie nachhaltig sind Gas- und Atomkraft?

Aktualisiert am

1. Grünes Label für Gas- und Atomkraft?

2. Bleiberecht für gut integrierte Geduldete

3. Melnyk wehrt sich gegen Vorwürfe

4. Feldmanns Rückzugsankündigung

5. Documenta-Skandal beschäftigt Bundestag

6. Fragen an Johnson zur Sex-Affäre

7. Fußball-EM der Frauen startet

Die EU-Parlamentarier stimmen heute darüber ab, ob bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig gelten sollen.

Taxonomie: Das EU-Parlament entscheidet, ob in der EU-Taxonomie Investitionen in bestimmte Gas- und Atomkraftwerke als nachhaltig gelten sollen. Um die Verordnung zu stoppen, ist eine absolute Mehrheit von 353 der 705 Abgeordneten nötig. Die Mehrheit der Grünen, Sozialdemokraten und der Linksfraktion kündigte an, gegen die Taxonomie zu stimmen. Noch bezieht Europa den größten Teil seines Gases aus Russland. Der deutsche Grünen-Abgeordnete Michael Bloss warnte: „Putin wäre der große Gewinner.“ Die EVP-Fraktion ist gespalten. Sollten die Abgeordneten die Pläne ablehnen, müsste die EU-Kommission die Verordnung entweder zurückziehen oder ändern.