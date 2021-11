F.A.Z. Frühdenker : Diese Corona-Regeln sollten Sie kennen

1. Bundesrat stimmt ab

2. Regeln für den Corona-Winter

3. Wo geht’s zur Auffrischung?

4. Amazons Machtkampf mit Visa

5. Erdogans Kampf gegen die Zinsen

6. Sorge um Tennisspielerin Peng Shuai

7. Wintersport-Saison nimmt Fahrt auf

Das Infektionsschutzgesetz muss die letzte Hürde nehmen. Gibt die CDU ihren Widerstand auf?

Bundesrat: 3 G am Arbeitsplatz, in Bussen und Bahnen, keine pauschalen Geschäfts- oder Schulschließungen oder Reiseverbote: Das neue Infektionsschutzgesetz, dem der Bundestag bereits zugestimmt hat, kann in Kraft treten, wenn es heute in der Länderkammer eine Mehrheit findet. Mit dem von den Ampel-Parteien eingebrachten Gesetz sollen die Länder nach Auslaufen der epidemischen Lage in Eigenregie schärfere Corona-Regeln festlegen können.