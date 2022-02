F.A.Z. Frühdenker : Die CSU bläst zum Angriff auf die Ampel

Die EU-Kommission will die umstrittene „grüne“ Einstufung von Atom und Gas verabschieden. Die CSU teilt gegen die Ampel aus. Und in Peking beginnen die Vorwettkämpfe. Der F.A.Z.-Newsletter.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder bei einer Pressekonferenz in der Parteizentrale in München Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Öko-Label für Atom und Gas

2. Johnson spricht mit Putin

3. Novavax für Ungeimpfte in Pflegeeinrichtungen?

4. Offene Fragen nach tödlichen Schüssen

5. Die CSU und das konservative Profil

6. Erste Olympia-Athleten messen sich in Peking

7. Das schwierige Verhältnis der Iren zu „Ulysses“

Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke sollen in der EU künftig unter Auflagen als klimafreundlich gelten. Die EU-Kommission will heute einen entsprechenden Rechtsakt in Brüssel annehmen. Es dürfte Klagen geben.