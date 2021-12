F.A.Z. Frühdenker : Die Ampel nimmt ihre Regierungsgeschäfte auf

Olaf Scholz ist Bundeskanzler. Biontech arbeitet an einem Impfstoff gegen Omikron. Biden schließt einen Militäreinsatz aus. Und die EU will sich nicht erpressen lassen. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Olaf Scholz zum Bundeskanzler gewählt

2. Biontech arbeitet an einem speziellen Omikron-Impfstoff

3. Ermittlungen wegen mutmaßlicher Pläne zum Mord an Michael Kretschmer

4. Biden schließt Militäreinsatz zur Verteidigung der Ukraine aus

5. Maria Ressa bei Nobelpreisverleihung in Oslo

6. EU will sich nicht mehr ökonomisch erpressen lassen

7. Gibt es einen Börsengang von Porsche?

395 Abgeordnete stimmten für Scholz. Merkel gratuliert. Am Freitag Antrittsbesuche bei Macron und der EU-Kommission.

Arbeit aufgenommen: Bei der Wahl im Bundestag stimmten 395 Abgeordnete für Olaf Scholz. Die Parteien der neuen Koalition von SPD, Grünen und FDP verfügen über 416 Sitze. Sechs Abgeordnete aus den Regierungsfraktionen waren erkrankt und nahmen nicht an der Sitzung teil. Scholz fehlten also mindestens 15 Stimmen aus dem Lager der Koalition. Die neue Bundesregierung hat nach der Wahl von Scholz zum Bundeskanzler und der Ernennung und Vereidigung des Kanzlers und der Ministerinnen und Minister ihre Arbeit aufgenommen. Die Mitglieder des Bundeskabinetts übernahmen am Mittwoch die Amtsgeschäfte von ihren geschäftsführenden Vorgängern und trafen sich nachmittags im Kanzleramt zur ersten Kabinettssitzung.