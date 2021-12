F.A.Z. Frühdenker : Der Fahrplan zum Regierungswechsel

Aktualisiert am

Auf diese Woche hat Olaf Scholz hingefiebert: Am Mittwoch soll er zum Kanzler gewählt werden. Bild: EPA

Das Wichtigste für Sie an diesem Montag:

1. So läuft die Woche des Wechsels

SPD und FDP haben bereits am Wochenende dem Koalitionsvertrag zugestimmt, an diesem Montag endet das Votum der Grünen. So sieht der Fahrplan für den Regierungswechsel aus.

Grüne Basis: Eigentlich endet dieser Newsletter jeden Montag mit einem Ausblick auf die kommende Woche, heute drehen wir die Reihenfolge um. Bis Montag 13:00 Uhr dürfen die 125.000 Mitglieder der Grünen noch über den Koalitionsvertrag abstimmen, um 14:30 Uhr soll das Ergebnis verkündet werden. Es bleibt spannend, wie viele Grüne sich nicht mit dem Kompromisspapier anfreunden konnten. Bei einem Ja der Grünen wird der 177 Seiten starke Koalitionsvertrag am Dienstag unterzeichnet.