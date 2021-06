F.A.Z. Frühdenker : Delta breitet sich schnell in Deutschland aus

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Dreifach-Strategie für Russland

In einer „Abwärtsspirale“: So sieht die EU das Verhältnis zu Russland. Nun wollen die Mitgliedstaaten ein Strategiepapier annehmen, das auch neue Sanktionen gegen den Kreml nicht ausschließt.

Erst Druck, dann Einschränkung, dann Zusammenarbeit: Auf diese Pfeiler baut EU-Außenbeauftragter Josep Borrell in einem Papier, über das die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Gipfel heute und morgen beraten. Darin heißt es, dass die Staatengemeinschaft die Verletzung von Menschenrechten und Völkerrecht zurückweisen soll; auch neue Sanktionen schließt Borrell nicht aus. Russische Versuche, EU-Interessen zu untergraben, sollten „eingeschränkt“ werden. Zugleich soll auf einigen Feldern die Zusammenarbeit gesucht werden. Aber: „Angesichts der gegenwärtigen Umstände“ sieht Borrell eine erneuerte Partnerschaft, bei der „das volle Potential einer engen Beziehung“ ausgeschöpft werden kann, in weiter Ferne.

Hilfe für die Türkei: Bei dem Gipfeltreffen geht es auch um den Umgang mit der Türkei. Die Mitgliedstaaten diskutieren über ein neues Milliardenpaket, das die EU-Kommission vorgeschlagen hat. Es soll das Land finanziell bei der Versorgung von Flüchtlingen unterstützen.

Kampf gegen Gesetz der „Schande“: Nach den harten Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegen Ungarns neue Gesetzgebung zu sexuellen Minderheiten erhält die Regierung von Viktor Orbán Post: Sollte Ungarn die in dem Schreiben genannten rechtlichen Bedenken nicht entkräften können, dürfte die Brüsseler Behörde nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ein offizielles Vertragsverletzungsverfahren einleiten. Auch viele Mitgliedstaaten haben genug von Ungarns ständigen Provokationen – 13 Mitgliedstaaten protestierten in einer Erklärung gegen das neue Gesetz.

2. Delta-Variante bei 15 Prozent

Von vier auf acht auf 15 Prozent in drei Wochen: Delta breitet sich weiter in Deutschland aus. Fachleute haben diese Geschwindigkeit vorhergesagt.

Ungefähre Verdopplung: Der Delta-Anteil hat sich laut neuesten Stichproben im Vergleich zur Vorwoche fast auf nun 15,1 Prozent (23. Kalenderwoche) verdoppelt, wie das Robert Koch-Institut am Mittwochabend berichtete. Die Werte für die Woche zuvor wurden wegen Nachmeldungen rückwirkend von etwa sechs auf acht Prozent korrigiert. Klar ist schon länger: Die Variante wird sich durchsetzen. Die Frage ist nur, wie schnell.

Große Unterschiede: Die Verbreitung von Delta in den Bundesländern variiert stark. In Hessen wird sie bereits in mehr als 20 Prozent der untersuchten positiven Tests nachgewiesen. In Baden-Württemberg liegt der Anteil bei rund neun Prozent. Wichtig ist hierbei zu wissen: In Deutschland werden nur rund fünf Prozent der positiven PCR-Tests sequenziert.