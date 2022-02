F.A.Z. Frühdenker : Das Hadern der Bundesregierung mit Nord Stream 2

1. Deutschland stoppt Gasleitung Nord Stream 2

2. Russische Truppen rücken vor

3. Putin vs. Biden

4. Was steht hinter den „Volksrepubliken“?

5. VW plant mit Porsche Europas größten Börsengang

6. Großer Andrang zum Start von Donald Trumps „Truth Social“

7. Emissionsfreies Fliegen 2035?

1. Deutschland stoppt Gasleitung Nord Stream 2

Daniel Mohr Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht von einer „grundlegend veränderten Lage“. Der Wirtschaftsminister hadert. Der Gaspreis steigt deutlich.

Neue Bewertung: Die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2, die von Russland durch die Ostsee ins deutsche Lubmin führt, wird auf absehbare Zeit nicht in Betrieb genommen. Nachdem Russland Gebiete in der Ostukraine als „Volksrepubliken“ anerkannt hat, gebiete sich nun eine Neubewertung der Lage, teilte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit. Er habe Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gebeten, die Versorgungssicherheit mit Gas neu zu bewerten. Damit wird ein bestehender Bericht hinfällig, und die Genehmigungsbehörde für die Gasleitung muss auf einen neuen Bericht warten. Habeck sagte am Abend in den ARD-„Tagesthemen“, es wäre klüger gewesen, die Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland nicht zu bauen. Man habe sich zu lange der Illusion hingegeben, dass „die Pipeline nur wirtschaftspolitisch zu betrachten ist“. Energiepolitik sei aber immer „auch Sicherheitspolitik und geopolitisch zu beurteilen“.