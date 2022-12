F.A.Z. Frühdenker : Das ändert sich im Dezember

Aktualisiert am

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Roter Teppich für Macron in Washington

2. Was sich Scholz von Stoltenberg wünscht

3. Wie erreicht Deutschland das Achtelfinale?

4. Bundestag ratifiziert Ceta-Abkommen

5. Muss AfD-Richter Maier in den Ruhestand?

6. Der Wohnungsmangel verschärft sich

7. Das ändert sich im Dezember



Sie können den F.A.Z. Frühdenker auch hören – hier geht es zum Podcast

1. Roter Teppich für Macron in Washington

Der US-Präsident empfängt Frankreichs Staatschef im Weißen Haus. Das Lob für Macron ist groß – trotz einiger Differenzen.