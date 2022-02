F.A.Z. Frühdenker : Corona-Zwischenbilanz ohne Lothar Wieler

1. Russland droht, Biden warnt

2. Sturmtief „Zeynep“ trifft den Norden

3. Omikron-Ansteckungen trotz Vierfach-Impfung

4. Effizienzhaus 55 als Pflicht

5. Frankreich zieht aus Mali ab

6. Keine neue Spur von Rebecca R.

7. Sorge um Frenzel, Absturz für Walijewa

Das bestimmende Thema der Münchner Sicherheitskonferenz wird der Ukraine-Konflikt sein – ausgerechnet Russland ist erstmals seit vielen Jahren nicht vertreten.

Biden warnt: Trotz aller Beteuerungen aus Moskau befürchtet der amerikanische Präsident Joe Biden einen russischen Einmarsch in die Ukraine in den nächsten Tagen. Alles deute darauf hin, dass Russland bereit dazu sei, die Ukraine anzugreifen, sagte er am Donnerstag in Washington. Das russische Außenministerium veröffentlichte seine Antwort auf die amerikanische Stellungnahme zu den Entwürfen für Sicherheitsverträge, die Moskau dem Westen Mitte Dezember übermittelt hatte. Angesichts der fehlenden Bereitschaft der USA und ihrer Verbündeten, über juristisch verbindliche Sicherheitsgarantien zu reden, „wird Russland zu Reaktionen gezwungen sein, darunter auch zu Maßnahmen militärisch-technischen Charakters“, heißt es in dem Schreiben. Kurz vor Veröffentlichung wies Russland den Stellvertreter des amerikanischen Botschafters in Moskau aus dem Land aus.