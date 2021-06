F.A.Z.-Frühdenker : Der Kampf der Union um die AfD-Wähler

CDU und CSU wollen vor der Bundestagswahl abgewanderte Wähler zurückholen, die Fischindustrie steht in der Kritik und steigende Benzinpreise belasten die Bevölkerung. Was sonst noch wichtig wird, steht im F.A.Z.-Newsletter.

Der Wahlsieger und sein Konkurrent: Trotz des Erfolges in Sachsen-Anhalt will die CDU zur AfD abgewanderte Wähler zurückgewinnen. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Philip Eppelsheim Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

1. Die Union kämpft um AfD-Wähler

2. Nach der Wahl ist vor der Wahl

3. EU-Grenzschutz „nicht ausreichend wirksam“

4. Benzin wird immer teurer

5. Sollen wir noch Fisch essen?

6. Ufos gesichtet

7. Zverev triff bei French Open auf Fokina

1. Die Union kämpft um AfD-Wähler

CDU und CSU wollen sich zwar scharf von der AfD abgrenzen, aber um bisherige AfD-Wähler kämpfen. Man dürfe nie jemanden verloren geben.

Kämpfen: Die Union will nach dem Erfolg der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt weiter um bisherige AfD-Wähler kämpfen. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte im F.A.Z.-Podcast für Deutschland: „Man darf nie jemanden verloren geben in der Demokratie.“ Man müsse als Union schauen, dass man „wieder anschlussfähig“ unter den Wählern werde. „Wer sich um bestimmte Wählergruppen gar nicht mehr bemühen will, sie zu erreichen, der macht sich auf Dauer immer kleiner.“ Das Ringen einer Volkspartei bedeute, möglichst breite Schichten zu erreichen – auch AfD-Wähler.

AfD-Wähler: Wäre es in Sachsen-Anhalt alleine nach den Männern gegangen, hätte die AfD mit 29 Prozent der Stimmen alle anderen Parteien deklassiert. Frauen wählten nur zu 18 Prozent die AfD. Bei den 25- bis 34-jährigen Wählern hatte die AfD die Nase vor der CDU mit 22 Prozent. In der Altersgruppe der 35- bis 44-Jährigen ist der Anteil 28 zu 29. Bei den über 60-Jährigen kam die AfD auf 19 Prozent, bei den über 70-Jährigen waren es nur noch elf.

Rückenwind: Der CSU-Vorsitzende Markus Söder sagte, das Resultat der Landtagswahl bedeute für die ganze Union „Rückenwind“. „Und damit auch für den Armin.“ Wie die Bundestagswahl im September ausgehe, sei aber völlig offen. Wahlsieger Reiner Haseloff sagte, Ergebnisse, wie sie die CSU in Bayern erziele, könne die Union nur bekommen, wenn CDU und CSU gemeinsam vorangingen.

F. A. Z. Podcast für Deutschland: „Für AfD-Wähler wieder anschlussfähig werden“

Mehr zum Thema

2. Nach der Wahl ist vor der Wahl

Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist vorbei. So blicken Grüne, SPD und FDP auf die Bundestagswahl.

Keine Auswirkungen: Die Aussichten der Grünen in Sachsen-Anhalt waren von vornherein bescheiden, das Ergebnis mit 5,9 Prozent aber enttäuschend. Sympathisanten der Grünen seien auf den letzten Metern zur Partei des Ministerpräsidenten umgeschwenkt, um zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft wird, sagte Parteichef Robert Habeck am Montag. Das Ergebnis habe keine Auswirkungen auf den Bund, schließlich könne es im September keinen Amtsinhaberbonus geben. Der CDU-Vorsitzende Armin Laschet sagte auf die Frage, ob er Grünen-Chefin Annalena Baerbock als Hauptgegnerin im Bundestagswahlkampf nun geschwächt sehe: „Sie ist die Hauptwettbewerberin, und ich nehme jeden Wettbewerber ernst.“

Offenes Rennen: Die SPD in Sachsen-Anhalt war vor der Wahl zweistellig und ist nun einstellig. Katja Pähle, die als Spitzenkandidatin angetreten war, nannte das Ergebnis „wirklich furchtbar“. Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans sagte, zwei Dinge müssten der SPD vor der Bundestagswahl besser gelingen: Erstens müsse sie dafür sorgen, dass die Erfolge der Regierung stärker mit der SPD verbunden würden, und zweitens betonen, dass die SPD an den entscheidenden Stellen stets von der Union ausgebremst werde. Kanzlerkandidat Olaf Scholz twitterte am Montag: „Das Rennen ist offen.“