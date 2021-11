F.A.Z. Frühdenker : Gilt die 2-G-Regelung bald in ganz Deutschland?

1. Gerät die Corona-Lage außer Kontrolle?

2. Sorge vor 2-G-Weihnachten

3. Ruckelnde Koalitionsgespräche

4. Esken und Klingbeil wollen SPD führen

5. Klima-Endspurt in Glasgow

6. Migranten auf dem Weg nach Westen

7. Der 9. November: Freudentag und dunkle Stunden

Der neue Höchststand bei der Zahl der Corona-Infizierten heizt die Debatte über schnelle Gegenmaßnahmen an. Die Sorge vor einem problematischen Winter wächst.

Systemische Überlastung? Ende Oktober hatte der FDP-Politiker Marco Buschmann im Interview mit der F.A.Z. gesagt, es drohe „keine systemische Überlastung des Gesundheitssystems mehr“. Aber ist das so sicher? Am Montag überschritt die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals die Schwelle von 200. Der bisherige Höchstwert lag am 22. Dezember 2020 bei 197,6. Allerdings muss man das in Bezug zu 2020 setzen: Die Hospitalisierungsrate ist weitaus geringer, was im Wesentlichen an der Impfkampagne liegt. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP wollen die epidemische Lage von nationaler Tragweite am 25. November auslaufen lassen. Stattdessen sollen neue Regelungen in einem gemeinsamen Gesetzentwurf dafür sorgen, dass gezielte und regional unterschiedliche Corona-Maßnahmen ergriffen werden können. Ein weiterer zentraler, rechtlich angreifbarer Lockdown soll ausgeschlossen werden.