F.A.Z. Frühdenker : Sagt Merz Ja zur Frauenquote?

In Brüssel beraten Verteidigungsminister von mehr als 40 Staaten über weitere Waffenlieferungen an Kiew, in Berlin diskutiert die CDU-Spitze abermals über eine Frauenquote für die Partei. Alles Wichtige im F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

1. Beratungen über Waffenwunschliste aus Kiew

2. Gazprom dreht den Gashahn zu

3. Sagt Merz Ja zur Frauenquote?

4. Chaos im Güterverkehr

5. Mordbefehl von Tschetschenen-Machthaber Kadyrow in Bayern?

6. Anleger blicken gespannt auf die Fed

7. Keine Ruhe zu Kohls Todestag

1. Beratungen über Waffenwunschliste aus Kiew

Die Verteidigungsminister von mehr als 40 Ländern treffen sich in Brüssel. Die Ukraine will mehr schwere Waffen – denn die Streitkräfte erleiden eine Niederlage.

Forderungen: Eine signifikante Zahl Mehrfachraketenwerfer, ein kompletter Austausch sowjetischer Geschütze, schwer gepanzerte Fahrzeuge, Kampfflugzeuge und Raketenabwehrsysteme: Die Wunschliste aus Kiew ist lang, über die die Verteidigungsminister von mehr als 40 Staaten heute in Brüssel vor einem Treffen der NATO-Minister beraten werden. Es wird die dritte Beratung im sogenannten Ramstein-Format, das von Washington im April geschaffen wurde.

Verluste: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat zwar jüngst das Kriegsziel ausgerufen, die ganze Ukraine inklusive Krim zu befreien – doch seine Streitkräfte stehen kurz vor einer Niederlage. Die Industriestadt Sewerodonezk wird nach Einschätzung von Beobachtern bald fallen. Dann hätte Moskau ein wichtiges Kriegsziel, die Kontrolle über das ganze Gebiet Luhansk, erreicht. Fachleute rechnen nicht mit einem fundamentalen Umschwung, die „beste kurzfristige Lösung, auf die wir hoffen können, ist eine Art Patt im Donbass“, sagte ein westlicher Geheimdienstvertreter.

Scholz in Kiew? Die französische Regierung bremst unterdessen Spekulationen über eine Reise von Präsident Emmanuel Macron, Bundeskanzler Olaf Scholz und Italiens Regierungschef Mario Draghi am Donnerstag nach Kiew. Dies ist nach Angaben der Regierungssprecherin Olivia Gregoire nur eine von „mehreren Optionen“. Es gebe keine Entscheidung, sagte sie. Auch in Berlin wollte man entsprechende Berichte nicht bestätigen. Sicher ist hingegen, dass Macron heute ins ukrainische Nachbarland Moldau reist.

2. Gazprom dreht den Gashahn zu

Der russische Energieriese Gazprom verringert die maximalen Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream nach Deutschland um 40 Prozent. Was steckt dahinter?

Sanktionen: Grund für die Verringerung sind nach Angaben des vom Kreml kontrollierten Konzerns Verzögerungen bei Reparaturarbeiten durch die Firma Siemens. Demnach ist ein Gasverdichteraggregat nicht rechtzeitig aus der Reparatur zurückgekommen. Die Turbinen werden laut Siemens in Kanada gewartet – wegen der Sanktionen sei es zur Zeit nicht möglich, das Aggregat wieder nach Russland zu bringen. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben im Austausch mit der kanadischen und der deutschen Regierung.

Technische Probleme: Die Bundesregierung sieht die Versorgungssicherheit als gesichert an. Ein Insider berichtet, dass die Gaslieferung allein wegen der fehlenden Turbine nicht so stark gedrosselt werden müsse. Laut Gazprom gibt es jedoch auch andere technische Probleme.

Milliardenspritze: Die Bundesregierung will derweil Gazprom Germania, ein Schlüsselunternehmen für die Gasversorgung in Deutschland, mit einem Milliardenbetrag stützen, um eine Pleite zu verhindern. Der Bund hatte Anfang April über die Bundesnetzagentur die Kontrolle über die deutsche Gazprom-Tochter übernommen. Hintergrund für den Schritt war der geplante „undurchsichtige Verkauf“ des Unternehmens an eine russische Gesellschaft.

3. Sagt Merz Ja zur Frauenquote?

Frauen sind in der CDU unterrepräsentiert. Wie sich das ändern lässt, darüber diskutiert die Partei seit längerem. Heute kommt wieder Schwung in die Debatte.