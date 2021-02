Mobiler Internetauftritt : Neue FAZ.NET-App bietet mehr Tiefe und bessere Lesbarkeit

Gut drei Viertel der Nutzer unseres FAZ.NET-Internetangebots greifen über mobile Geräte auf die neuesten Nachrichten, Hintergrundberichte und Kommentare unserer mehr als 350 Redakteure zu. Den einfachsten und schnellsten Zugang zu unseren Texten, Videos und Audio-Beiträgen bietet unsere FAZ.NET-App. Wir haben sie erheblich modernisiert.

Die kräftigere serifenlose Schrift der Beiträge lässt sich bequemer lesen. Die Darstellung ist durch größere Bilder und mehr Text opulenter – und bietet schon auf den ersten Blick mehr Tiefe. Die Informationen auf der ersten Ebene der Nachrichten-App gehen nun erheblich über die einzelnen Überschriften zu den Texten hinaus, da die Vorschautexte zu den Berichten standardmäßig eingeblendet werden.

Bequemer Zugang zum Abo für Newsletter und Podcasts

In der App finden sich auch weiterhin alle Ressorts unserer Zeitung und unseres Internetauftritts. Sie sind jetzt aber schneller zu finden – durch eine stärkere optische Akzentuierung. Auch die Anpassung an die unterschiedlichen Bildschirmgrößen der diversen mobilen Endgeräte wurde grundlegend überarbeitet. So können Leser das Nachrichtengeschehen nun in der Kombination leichter und schneller erfassen. Zugleich haben sie die Garantie, dass die Darstellung optimal an den jeweils genutzten Bildschirm angepasst ist.

Auch im Detail haben wir die Typografie verbessert: Der Zeilenabstand wurde optimiert, und die Größe der einzelnen Buchstaben hat zugelegt. Die Nachrichten-Seiten selbst wurden in ihrer gesamten Gestaltung vereinfacht. Sie sind jetzt einheitlicher gestaltet, Abstände wurden für eine bessere Gliederung optimiert, Werbung ist von journalistischen Inhalten besser abgegrenzt. Die Bilderstrecken wurden ebenfalls verbessert: Die Schrift ist auch dort größer, die jeweiligen Blätterelemente sind leichter zu erfassen. Videos sind zur besseren Orientierung schon im Vorschau-Bild mit einer Zeitangabe versehen.

In den einzelnen Artikeln sind alle weiterführenden Beiträge (unter der Rubrik „Mehr zum Thema“) nun auf den ersten Blick zu sehen, ganz ohne weitere Wischgesten. In der App auf Smartphones finden Leser die Merken-Funktion von sofort an gut erreichbar neben dem Stichwort und der Überschrift auf der rechten Seite der Startseite.

Mehr zum Thema 1/

Zudem erhält man über die App jetzt bequem den Zugang zum kostenfreien Abonnement für alle F.A.Z.-Newsletter und zu allen Podcasts der F.A.Z.. Die Vorlesefunktion für alle Artikel von FAZ.NET ist ebenso eingebaut wie personalisierte Lese-Empfehlungen und Push-Mitteilungen nach Wahl. Weitere individuelle Anpassungsmöglichkeiten gibt es zuhauf: So lässt sich nach persönlichem Geschmack auswählen, ob man die Vorschautexte in der voreingestellten Langversion sehen oder lieber in aller Kürze für eine Listendarstellung eingeblendet haben möchte. Die App ist, wie bisher, zudem mit einem optionalen Nachtmodus ausgestattet, der die entsprechende Funktion des jeweiligen Handys für eine angenehmere Darstellung im Dunkeln nutzt.

Die FAZ.NET-Nachrichten-App bleibt für iPhones und Android-Smartphones kostenlos. Der Zugriff auf unsere kostenpflichtigen F+Stücke lässt sich auf Wunsch bequem hinzubuchen. Selbstverständlich finden sich dort auch ein Liveticker zu Sportereignissen wie der Fußball Bundesliga oder Formel 1 und Live-News zu aktuellen Ereignissen. Mit der neuen App ist man somit rund um die Uhr optimal informiert. Die allermeisten dieser Änderungen gelten entsprechend auch für unseren mobilen Internetauftritt unter der Adresse „m.faz.net“.

Wir freuen uns über Lob, Kritik und Ideen unter beta@faz.de