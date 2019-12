F.A.Z.-Sprinter : Reversibler Hirntod

Wenn sich am Dienstag die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitglieder in London treffen, gibt es formal etwas zu feiern, das siebzigjährige Bestehen der Allianz. Ob die richtige Feierlaune allerdings aufkommt, hängt ausnahmsweise nicht von Donald Trump oder Boris Johnson ab, sondern von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron. Der hatte der Nato im Vorfeld den „Hirntod“ attestiert, wegen mangelnder Koordination untereinander und dem offensiven Vorgehen eines anderen Nato-Mitglieds, der Türkei, in Syrien. Der türkische Präsident Erdogan reist ebenfalls an, am Nachmittag trifft er auf Trump, Johnson, Macron und Bundeskanzlerin Merkel, Thema: natürlich Syrien. Am Abend lädt Queen Elizabeth II. zum Empfang, spätestens dann wird es wohl ein paar weniger kontroverse Feierreden geben – und die Anwesenden könnten feststellen, dass der „Hirntod“ zumindest in der Bündnispolitik doch noch reversibel ist.

Während die Gipfelteilnehmer mit dem Flugzeug anreisen, dürfte Greta Thunberg heute segelnd Europas Festland erreichen. Am Morgen wird sie in Portugals Hauptstadt Lissabon erwartet, ihr Team rechnet mit einer Ankunft zwischen acht und zehn Uhr. Nach einer kurzen Pressekonferenz geht es dann weiter in Richtung Madrid, wo die 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen stattfindet. Apropos: Die Europäische Umweltagentur stellt ihren Fünfjahresbericht vor, es geht um die EU-Ziele beim Artenschutz, Klimawandel und den CO2-Emissionen.

Ob die Rote Liste bedrohter Arten einst eigens für die Sozialdemokraten erfunden worden ist? Schwer zu sagen. Aber alle, die der SPD auch in Zeiten schwacher Wahlergebnisse eine Art Unerschütterlichkeit attestierten, reiben sich nach der Wahl der voraussichtlichen nächsten Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans verwundert die Augen. In Berlin tüftelt eine Arbeitsgruppe der Partei unter Beteiligung der beiden an einem Leitantrag zur Zwischenbilanz der Koalition – als Beitrag für den Parteitag am kommenden Wochenende, der etwas unruhiger als sonst geraten dürfte. Und das nicht nur, weil die designierten Vorsitzenden in der Sozialpolitik draufsatteln könnten. Nehmen wir die neutralste Formulierung, die sich in diesem Zusammenhang finden lässt: Es bleibt spannend.

Und sonst? Stellt die OECD die aktuelle Pisa-Studie vor. Setzt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Afghanistan-Besuch fort. Urteilt der EuGH zu Schusswaffenvorschriften in Europa. Tritt der zum neuen IAEA-Generaldirektor ernannte Argentinier Rafael Grossi sein Amt an. Ist eine weitere Folge des F.A.Z. Podcasts „Essay“ hörenswert: „Wir werden dran glauben müssen“, über die nicht nur seligmachende Wirkung von Religionen. Ist der F.A.Z.-Adventskalender schon bei Tag drei angekommen.

Die amerikanische Regierung hat Frankreich wegen seiner Digitalsteuer für Internetkonzerne mit Strafzöllen von bis zu 100 Prozent auf Importe im Wert von 2,4 Milliarden Dollar gedroht. Die Zölle könnten demnach ab Mitte Januar fällig werden.

Trotz belastender Zeugenaussagen sehen die Republikaner alle Vorwürfe gegen Präsident Donald Trump in der Ukraine-Affäre als entkräftet an. Sie werfen den Demokraten den Versuch vor, das „politische System umzustülpen“.

Journalisten und Blogger aus dem Ausland können in Russland künftig als „ausländische Agenten“ eingestuft werden. Die Regelung ermöglicht eine verstärkte Überwachung.

