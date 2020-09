Nach Giftanschlag auf Nawalnyj : Trump: Mir liegen noch keine Beweise für Vergiftung Nawalnyjs vor

Nach dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Alexej Nawalnyj hat der Westen noch keine gemeinsame Haltung zu möglichen Sanktionen gegen Russland. Der amerikanische Präsident Donald Trump sagte am Freitag, ihm lägen noch keine Beweise für einen Giftanschlag vor, er zweifele aber nicht an Deutschlands Erkenntnissen. „Ich weiß nicht genau, was passiert ist, aber wir werden es uns anschauen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus zum Fall des russischen Oppositionspolitikers. Zuvor hatte Deutschland seine Nato-Verbündeten, darunter die Vereinigten Staaten, darüber informiert, dass Nawalnyj einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe ausgesetzt war, bevor er ins Koma fiel.

Die Bundesregierung sieht es als „zweifelsfrei“ erwiesen an, dass Nawalnyj mit dem Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde. Der Kreml-Kritiker war auf einem Flug in seiner Heimat plötzlich ins Koma gefallen und wird auf Drängen seiner Familie in Berlin behandelt. Die Ärzte in dem sibirischen Krankenhaus, in dem Nawalnyj anfangs behandelt worden war, fanden nach eigenen Angaben sowie nach Angaben des Kremls kein Gift im Körper des bekannten Kritikers des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Nowitschok war in den 1970er Jahren von sowjetischen Wissenschaftlern entwickelt worden.

„Ich weiß nicht genau, was passiert ist“, sagte der amerikanische Präsident. Davon ausgehend, was Deutschland sage, scheine es sich aber um eine Nowitschok-Vergiftung Nawalnyjs zu handeln. „Ich wäre sehr verärgert, wenn das der Fall ist“, so Trump. Russland bestreitet, in die Vergiftung des 44 Jahre alten Politikers verwickelt zu sein. In den vergangenen Tagen wurden aus dem Umfeld des Kremls sogar Theorien lanciert, wonach Nawalnyj in Berlin von Deutschen vergiftet worden sein oder selbst Gift zu sich genommen haben könnte. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, den Aussagen des Westens über einen Giftanschlag auf Nawalnyj müsse mit einer „guten Dosis Skepsis“ begegnet werden. Zuerst müsse Berlin ohnehin dem Rechtshilfeersuchen Russlands nachkommen.

Zu möglichen Konsequenzen sagte Trump nichts, betonte aber, er sei „bei weitem härter zu Russland als irgendjemand sonst“. Zugleich hob der Präsident hervor, die laufenden Verhandlungen mit Moskau über die Kontrolle von Atomwaffen seien wichtiger als alle anderen Themen. Trump betonte, er habe eine gute Beziehung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Stattdessen erneuerte er seine Kritik am Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Er verstehe nicht, wieso Deutschland mit Russland Geschäfte mache und zugleich Sanktionen gegen Moskau verhänge und dann noch von den Vereinigten Staaten erwarte, militärisch gegen das Land geschützt zu werden. Auch in Deutschland gibt es inzwischen Politiker, die das Projekt wegen der Vergiftung Nawalnys kritisch sehen und beenden wollen.

Derzeit wird auf EU-Ebene über mögliche Sanktionen gegen Russland wegen des Giftanschlags diskutiert. Bei einer Sondersitzung der Nato forderte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag eine „unparteiische“ Untersuchung des Falles. Die 30 Nato-Mitglieder hätten den „entsetzlichen Mordanschlag“ auf den Kreml-Kritiker „auf das Schärfste verurteilt“, teilte Stoltenberg mit. Der Einsatz von Nervenkampfstoffen sei „eine eklatante Verletzung des internationalen Rechts“ und erfordere „eine internationale Antwort“.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian forderten Moskau gemeinsam auf, „unverzüglich den Ablauf des Vorfalls und die Verantwortlichkeiten für diese versuchte Ermordung eines Mitglieds der russischen Opposition vollständig“ aufzuklären. Der Angriff auf Nawalnyj sei eine „sehr schwere Verletzung der grundlegenden Prinzipien der Demokratie und des politischen Pluralismus“.

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen rief zu einem gemeinsamen europäischen Vorgehen auf. Frankreich und Deutschland sollten ihre „Alleingänge“ in den Beziehungen zu Russland unterlassen. So dürfe Paris nicht länger auf eine bilaterale strategische Partnerschaft mit Russland setzen, sagte der Kandidat für den CDU-Vorsitz der „Rheinischen Post“. Der „Dreh- und Angelpunkt für eine gemeinsame europäische Strategie“ sei aber ein Verzicht auf Nord Stream 2, betonte Röttgen. Die Zustimmung Deutschlands zu diesem russischen Projekt sei schließlich von Anfang an gegen die große Mehrheit der europäischen Partner erfolgt. Röttgens parteininterner Konkurrent Friedrich Merz fordert einen zweijährigen Baustopp bei Nord Stream 2.