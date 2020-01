Nach Flugzeugabsturz : Lufthansa streicht vorsorglich Flüge nach Teheran

Die Lufthansa streicht für alle Fluggesellschaften des Konzerns vorsorglich bis einschließlich zum 20. Januar alle Flüge von und nach Teheran. Grund sei die unklare Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen der iranischen Hauptstadt, erklärte das Unternehmen am Freitag. In der Nähe von Teheran war am Mittwochmorgen eine Boeing 737 der ukrainischen Fluggesellschaft UIA abgestürzt; zuletzt hatten sich Anzeichen für einen versehentlichen Abschuss der Maschine verdichtet. Schon am Donnerstag hatte Lufthansa ein Flugzeug vorsorglich umkehren lassen.

Gemeinsam mit nationalen und internationalen Behörden werde weiterhin die Sicherheitslage für An- und Abflüge für den Flughafen Teheran sowie des gesamten iranischen Luftraums bewertet, erklärte die Lufthansa. Sobald detaillierte Informationen vorlägen, werde entschieden, ob beziehungsweise wann die Iran-Flüge wieder aufgenommen werden könnten. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Passagiere“, erklärte der Konzern.

Die Fluggesellschaft Norwegian meidet vorerst den iranischen Luftraum. Aufgrund der unklaren Situation leitet die norwegische Billiglinie ihre Flüge von und nach Dubai bis auf weiteres um, wie eine Norwegian-Sprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Die Fluglinie stehe in engem Kontakt mit den Luftfahrtbehörden und befolge deren Empfehlungen. Schon am Mittwochabend seien in Stockholm und Oslo erste Maschinen gestartet, die eine andere Route Richtung Dubai genommen hätten.