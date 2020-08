Schulstart in Hessen : „Die ersten, die nicht lernen, was Schule eigentlich ausmacht“

Muffensausen in den Familien: Nächste Woche beginnt das neue Schuljahr in Hessen. Erstmals werden Kinder unter Corona-Bedingungen eingeschult. Und wie geht es dann weiter?

Mit Maske zum Unterricht: Was in Brandenburg schon Vorschrift ist, könnte bald auch in Hessen gelten. Bild: ZB

Wenn Felix nächste Woche in die erste Klasse kommt, wird die Einschulungsfeier nicht am Dienstag sein, sondern am Mittwoch. Wie überall in der Region gibt es auch an der künftigen Schule des Jungen aus dem Main-Taunus-Kreis nicht nur eine Feier, sondern mehrere. Viele Schulen schaffen die Einschulungen unter Corona-Bedingungen nicht an einem einzigen Tag, und so ist Felix erst am Mittwochmorgen dran.

Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Der ungewöhnliche Wochentag ist nur eine der Besonderheiten für Schulanfänger im Corona-Jahr. Felix darf offiziell bloß zwei Personen zur Feier mitbringen, die seine Eltern mit Namen und Adresse in ein Formular eintragen müssen. Aber weil seine kleine Schwester noch nicht in der Betreuung ist, wird auch sie dabei sein. Anders als die Großeltern. „Das ist ein Riesenthema“, berichtet Felix’ Mutter. Sie selbst findet das „nicht so wild“ – weil sie die üblichen Einschulungsfeiern ohnehin für zu aufwendig hält. Wichtig ist ihr hingegen das: Felix hat schon sein Namensschild für den Tag, und er darf die Schultüte mitbringen.