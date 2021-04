Newsletter mit neuem Konzept : Mit dem „F.A.Z. Frühdenker“ in den Tag starten

Für viele Menschen ist der Start in den Tag ohne einen gehaltvollen Newsletter kaum noch vorstellbar. Deshalb hat die F.A.Z. ihren Newsletter für Deutschland überarbeitet. Ab sofort ist er in der Früh die kompakte Informationsquelle für alle unsere Digitalabonnenten – im modernen Layout, mit neuem Konzept.

Newsletter sind zu einem festen Bestandteil des täglichen Informationsverhaltens geworden. Deshalb hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren wichtigsten redaktionellen Newsletter inhaltlich und optisch deutlich aufgewertet: Der neu konzipierte „F.A.Z. Frühdenker – Der Newsletter für Deutschland“ ergänzt die digitalen Produkte der F.A.Z. von sofort an um ein sorgfältig strukturiertes, hochwertiges Informationsangebot am frühen Morgen. Von Montag bis Freitag bietet das für die Produktion des Newsletters neu zusammengestellte Redaktionsteam jeweils bis 6:30 Uhr einen kompakten Ausblick auf die wichtigen Themen und Ereignisse des Tages.

Der neue Newsletter zeichnet sich durch die Verbindung des schnellen Überblicks einerseits mit relevanten Hintergrundinformationen andererseits aus: natürlich in gewohnter F.A.Z.-Qualität, unterstützt durch eine klare, lesefreundliche Struktur. Die Themen sind in ihrer Reihenfolge klar nach Wichtigkeit sortiert, was eine schnelle Orientierung erleichtert. Alle Texte stehen für sich. Das Klicken auf weiterführende Links hinein in unser redaktionelles Angebot ist nur eine weitere Option, aber keine Pflicht, um früh am Morgen das gesamte Nachrichtenbild geliefert zu bekommen.

F.A.Z. Frühdenker –

Der Newsletter für Deutschland Jeden Morgen sorgfältig ausgewählt und kompetent eingeordnet. Die bedeutenden Ereignisse und Entwicklungen in Deutschland und der Welt. Jetzt anmelden

Die Texte werden unter anderem durch informative Grafiken, aber auch durch Hinweise auf unsere aktuellsten Podcasts angereichert. Ein für die jeweilige Ausgabe zuständiger Redakteur steht mit seinem Namen für die Qualität der Zusammenstellung. Die Früh- und Nachtdienste von FAZ.NET geben die Garantie, dass der Newsletter jeweils auf dem allerneusten Stand der Nachrichtenlage ist. Der „F.A.Z. Frühdenker“ ist erhältlich unter nl.faz.net, unserem ebenfalls neu konzipierten Anmeldecenter für alle Newsletter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Unsere Abonnenten erhalten den „F.A.Z. Frühdenker“ vom 1. April an ohne Aufpreis im Rahmen sämtlicher digitalen Abonnements von F.A.Z., Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung und „F+ FAZ.NET komplett“. Für die bisherigen Bezieher des Newsletters für Deutschland sowie für alle Neubesteller bleibt er für jeweils drei Monate kostenlos.

Das digitale Abonnement F+ bietet freien Zugriff auf mehr als 800 zahlungspflichtige Artikel im Monat – sowie die kostenfreie Nutzung der Vorlesefunktionen in den Apps FAZ.NET und „F.A.Z. Der Tag“.