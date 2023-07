Platz 2 · Diese Sonnencreme überrascht in zweifacher Weise. Erst einmal ist sie zu 100 Prozent geruchsneutral, man riecht definitiv nichts. Beim Auftragen stelle ich mit Erstaunen fest, dass sie überhaupt nicht fettet, was ich bei Sonnenschutz in dieser Form noch nie erlebt habe. Entsprechend zieht sie schnell ein, hinterlässt ein weiches Hautgefühl, klebt kein bisschen – und ist damit ideal für alle, die zu fettiger Haut neigen oder schnell schwitzen.



Coola Mineral Face SPF 30 Matte Finish Cucumber, 44 ml, 42,50 Euro, erhältlich über den Onlineshop Niche-Beauty