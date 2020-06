Fliegerbombe wird am Freitag in Frankfurt entschärft

Messegelände wird evakuiert : Fliegerbombe wird am Freitag in Frankfurt entschärft

Der Kampfmittelräumdienst plant eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe in Frankfurt am Freitag, 5.Juni, zu entschärfen. Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der Messe ist die Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie war schon am Dienstag nahe der Messehalle 5 entdeckt und abgesichert worden. Derzeit befinde sie sich in einer stabilen Lage, teilte die Feuerwehr mit.

Feuerwehr und Polizei teilen mit, dass ein Areal zwischen der Kölner Straße im Süden, der Varrentrappstraße im Norden und zwischen Philipp-Reis-Straße und Friedrich-Ebert-Anlage für die Entschärfung evakuiert wird. Etwa 2700 Personen sind betroffen. Alle Anwohner müssen am Freitag bis 9 Uhr die Zone verlassen haben. Der Nahverkehr im Areal wird ab 8.30 Uhr eingestellt. Anwohner können auf einer Karte der Feuerwehr prüfen, ob sie im Evakuierungsbereich wohnen.

Wer Hilfe beim Verlassen der Wohnung braucht, solle sich bis zum Donnerstag beim Bürgertelefon 069-212111 oder unter www.feuerwehr-frankfurt.de melden. Hilfskräfte werden die Betroffenen dann am Freitagmorgen abholen. Pflegeeinrichtungen gibt es auf dem Gelände nicht.

Für die von der Evakuierung betroffenen Menschen wird in der Messehalle 11 eine Betreuungsstelle eingerichtet. Dort gilt wegen der Pandemie eine Maskenpflicht, und die Daten der Evakuierten werden wegen der Nachverfolgungspflicht aufgenommen. Die Entschärfung wird bis etwa 18 Uhr dauern.