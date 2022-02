Mehr Stolz, bitte : Stimmt, ich war gut!

Schaut alle mal her, das habe ich toll gemacht! Während sich ein Kleinkind noch freudig aufbaut und seine Bastelei präsentiert, haben sich Erwachsene oft abtrainiert, stolz auf etwas zu sein, das ihnen gut gelungen ist. Der Freiburger Coach Stephan Wießler sagt: „Ich habe viele Kunden, die genau das nicht können – zufrieden sein mit dem, was sie machen. Denen sage ich: Sei mal stolz auf dich!“ Dieses Gefühl ist vielen abhandengekommen. Das scheint auch eine kulturelle Frage zu sein – Amerikaner bestaunen Selfmade-Millionäre, Deutsche beargwöhnen sie. Gerahmte Urkunden über Diplome oder sportliche Siege finden sich in wenigen Büros.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt".

Dabei wäre das nicht verkehrt. Nicht aus großspuriger Angeberei, sondern als eine Art Selbstversicherung – auch wenn der berufliche Weg holprig ist, wir haben schon einiges geleistet. Sich das zu vergegenwärtigen trage durch die Unwägbarkeiten der Pandemie, versichern Psychologen. Jürgen Walter ist ein Fan solcher Rückschauen. „Unbedingt soll man stolz auf Erreichtes sein“, sagt der Sportpsychologe aus Düsseldorf. Bei seiner Klientel dürfte das verbreitet sein, schließlich zelebrieren Sportler Champagnerduschen-Siege. Walter winkt ab: „Viele Sportler sind unzufrieden mit sich und ihren Leistungen, der Zweite ist schon erster Verlierer.“ Das findet er verkehrt: „Setzt euch realistische Ziele, nach Erreichtem auch wieder neue, aber legt die Latte nicht zu hoch.“ Er empfehle, auch bei kleinen Sachen zufrieden zu sein und selbst zu definieren, wann Zufriedenheit berechtigt sei. „Alles andere ist ungesund. Ich muss nicht immer der Schönste, der Beste sein.“