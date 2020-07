Heiko Mass in Griechenland : Zuversicht in schwerer Zeit

Am Morgen der Brüsseler Einigung hat Außenminister Heiko Maas schon die nächsten europäischen Themen im Blick. Der Minister erörtert in Athen mit seinem griechischen Kollegen Nikos Dendias und mit Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis das angespannte griechische (und europäische) Verhältnis gegenüber der Türkei, die stockenden Bemühungen um europäische Einigkeit beim Asylrecht, die kriegerischen Krisen am Mittelmeer. An diesem Mittwoch trifft Maas im englischen Kent den britischen Außenminister Dominic Raab, und wieder wird ein ganzes Themenbündel auf dem Beratungstisch liegen, das die deutsche EU-Ratspräsidentschaft in den nächsten Monaten abarbeiten soll: die Neuregelung des europäisch-britischen Verhältnisses nach dem Brexit, die Haltung der Europäer zur iranischen Nuklearfrage, auch allgemein die Art und Weise, in der Großbritannien in die europäische Sicherheitspolitik eingebunden bleiben kann und will.

Johannes Leithäuser Politischer Korrespondent in Berlin. F.A.Z.

In Athen zeigt sich Maas erleichtert über den Brüsseler Deal zu Corona-Hilfen und Haushaltsfragen, doch bleibt im Auswärtigen Amt die Sorge, dass die Kosten dieser Einigung die weitere deutsche Ratspräsidentschaft stark belasten könnten. Diese Sorge zielt nicht so sehr auf die finanziellen Folgen für Geberländer und Zuschussempfänger, sondern auf den immateriellen Preis der Einigung am Tisch des Europäischen Rates, auf persönliche Verstimmungen, die dort im Laufe der vier Verhandlungsnächte laut wurden, aber auch auf die politischen Bruchkanten, die sich zwischen den Teilnehmern zeigten.

In den Wochen vor dem Corona-Gipfel ist Maas in Den Haag und in Wien gewesen; alle Anstrengungen in den Europa-Abteilungen von Kanzleramt und Auswärtigem Amt waren auf die Lösung der allumspannenden europäischen Finanzfrage gerichtet. Nun bleibt ein kurzer Moment des Stolzes darauf, dass dieses politische Problem, das unter üblichen Umständen die gesamte deutsche Präsidentschaftszeit hätte beherrschen können, nach nur drei Wochen aus der Erledigungsliste gestrichen werden kann.

Seinen Optimismus will sich Maas nicht nehmen lassen. Auch er verwendet, wie zuvor schon der französische Staatspräsident Emmanuel Macron, das Etikett „historisch“; es sei ein Kompromiss entstanden, „den doch viele der EU gar nicht mehr zugetraut hätten“. Gleichzeitig schwächt Maas den Erfolgsdruck, der auf der deutschen Präsidentschaft lastet, wenigstens in der Frage einheitlicher europäischer Migrationsregeln ab. Die deutsche Ratspräsidentschaft werde zwar auf diesem Feld „intensiv arbeiten“, doch wolle er nicht prognostizieren, dass auf der Basis der neuen Asylrechts-Vorschläge, welche die EU-Kommission im September präsentieren will, bis zum Jahresende auch eine Einigung gefunden werden könne. Es bestehe aber der Ehrgeiz, „deutliche Schritte voranzukommen“.

Maas warnt vor der Gefahr einer weiteren Eskalation in Libyen

Einstweilen bleibt es bei Zeichen freiwilligen Entgegenkommens: In Deutschland werden am Freitag weitere 100 Flüchtlinge aus Lagern auf den griechischen Inseln erwartet – ein Kontingent medizinisch behandlungsbedürftiger Kinder mit ihren nahen Angehörigen, zu deren Aufnahme sich neben der Bundesrepublik ein kleiner Kreis weiterer EU-Länder bereitgefunden hat.

Maas spricht in Athen auch von einer „großen Zuversicht für alle anderen Aufgaben, die sich uns stellen“. Bei seinem gemeinsamen Auftritt mit dem griechischen Gastgeber wird sogleich deutlich, wie schwierig diese Aufgaben sind. „Wir wollen, dass die EU in ihren Außenbeziehungen strategischer agieren kann“, sagt der deutsche Gast und spricht als Erstes das Verhältnis der EU zur Türkei an. Fortschritte in den Beziehungen zu Ankara – die von türkischer Seite jüngst ausdrücklich erhofft wurden – seien nur möglich, wenn die Türkei „ihre Provokationen im östlichen Mittelmeer unterlässt“. Deutschland habe „sehr klar die Anforderung formuliert“, dass die türkischen Bohrungen nach Rohstoffen in dieser Region beendet werden müssten und keine neuen begonnen werden dürften.

Und während diese Haltung Zufriedenheit im Gesicht des griechischen Ministers erzeugt, herrscht die Einigkeit schon nicht mehr vollständig bei der Beurteilung der Lage in Libyen. Dort verstößt zwar offenkundig auch die Türkei gegen das UN-Waffenembargo, das Deutschland und andere europäische Staaten gern mit Sanktionen durchsetzen würden, doch stehen die türkischen Unterstützer in Libyen nach deutscher Beurteilung wenigstens auf der Seite der von den UN anerkannten libyschen Regierung. Die Griechen hingegen lassen mindestens Verständnis für den libyschen Nachbarn Ägypten erkennen, der die Gegenseite unterstützt, die Milizen des Generals Haftar.

Der griechische Minister kommentiert einen Beschluss des ägyptischen Parlaments, der die Mobilisierung eigener Truppen gestattet, mit der Mutmaßung, das sei ja vielleicht bloß defensiv gemeint. Maas hingegen warnt vor der Gefahr einer weiteren Eskalation in Libyen und kündigt an, „wir werden unsere Bemühungen nochmals erhöhen“, um die libyschen Kontrahenten zum Abschluss eines dauerhaften Waffenstillstands zu bringen.

Der Arbeitstermin des deutschen Außenministers in Athen beschert ihm am Ende die ermutigende Erkenntnis, dass alte Narben und Verletzungen in der EU auch heilen können. Während noch vor fünf Jahren im Zuge der Euro-Krise viele Griechen gegenüber Europa und besonders gegenüber Deutschland den Zorn der Gedemütigten hegten, beschreibt Nikos Dendias die aktuelle Gefühlslage so: „Alle Griechen fühlen sich heute in der EU viel besser; es ist viel angenehmer, dieser EU anzugehören.“