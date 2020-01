Lufthansa streicht Flüge : Crews können „Angstklausel“ ziehen

Die Krisensituation in Iran hat die Deutsche Lufthansa wortwörtlich zur Kehrtwende gezwungen. Nun sagt der deutsche Luftfahrtkonzern die Flüge von Frankfurt in die Hauptstadt Teheran doch bis zum 20. Januar ab. Dies gilt auch für das Tochterunternehmen Austrian Airlines von Wien. Der Konzern verwies auf die „unklare Sicherheitslage für den Luftraum rund um den Flughafen“ Teherans, welche mit nationalen und internationalen Behörden für den gesamten iranischen Luftraum weiter geprüft werde.

Nach einem Tag Pause hatte Lufthansa am Donnerstag zunächst die Passagier-Verbindung nach Teheran wieder aufnehmen wollen und am Nachmittag einen Airbus A330 um Stunden verspätet auf den Weg geschickt – obwohl sich Spekulationen verdichteten, dass die am Mittwoch nach dem Start vom Flughafen „Tehran Imam Chomeini“ abgestürzte Passagiermaschine der Ukraine International Airlines von einer iranischen Flugabwehrrakete getroffen worden sein könnte.

Alle 176 Insassen waren ums Leben gekommen. „Sicherheit geht vor. Es handelt sich um eine kritische Situation, und es kann nur richtig sein, Flüge in Iran erst einmal auszusetzen“, sagte Daniel Flohr, Vizechef der Pilotengewerkschaft Ufo. Das nordirakische Erbil werde von Dienstag an wieder angeflogen, teilte Lufthansa mit. Für Austrian gelte dies von sofort an.

Der Lufthansa-Airbus war am späten Donnerstagnachmittag als Flug LH 600 in Frankfurt mit Ziel Teheran verzögert gestartet, drehte dann aber nach rund zwei Stunden wegen der Sicherheitslage am Zielflughafen über Rumänien wieder um und flog nach Frankfurt zurück. Normalerweise dauert der Flug nach Teheran viereinhalb Stunden.

Keine „Gefahrenzulage“ für Auslandsentsendungen

Lufthansa verfügt über eine Abteilung, die sich über mögliche politische Krisenherde, Naturkatastrophen – wie 2010 die Aschewolke durch den Vulkanausbruch in Island – und Störungen im Flugablauf mit Regierung und Behörden austauscht. In Deutschland sind dies vor allem das Auswärtige Amt und das in Braunschweig ansässige Luftfahrt-Bundesamt. Sobald Mittel- und Langstreckenflüge betroffen sind, gehen Anfragen an die Europäische Agentur für Flugsicherheit in Köln, in Amerika an die Bundesluftfahrtbehörde FAA.

Diese Informationen werden der Besatzung zur obligatorischen Vorbesprechung vor einem Flug („Briefing“) schriftlich zur Verfügung gestellt. Zudem könne sich jeder selbst bei der zuständigen Abteilung informieren, ist aus Pilotenkreisen der Lufthansa zu hören. Dort erfahre man auch die „nicht-geschönte“ Wahrheit. Wer dennoch mit dem Flug und dem Ankunftsort Bedenken hat, kann und sollte dies während des Briefings kundtun.

Wer seinen Einsatz absagt und die „Angstklausel“ zieht, muss bei Lufthansa keine arbeitsrechtlichen Nachteile oder Sanktionen befürchten, berichten Crew-Mitglieder. Unter anderem dafür hat der Konzern ein Stand-by-System für Piloten und Kabinenpersonal etabliert. Es gibt aber auch keine „Gefahrenzulage“, wie sie für Auslandsentsendungen bei einigen Industriekonzernen wohl üblich ist.

Wie gelangen nach dem Start neue Informationen an die Piloten? Es gibt unterschiedliche Kanäle, mit der Crew in Kontakt zu treten. Satellitentelefone gehören auf vielen Flügen zur Standardausstattung. Es gebe auch ein „Aircraft Communications System“ sowie Textprogramme, die mit E-Mails vergleichbar seien, sagen Piloten. So können Kapitän und Kopilot mit verschiedenen Stellen gleichzeitig kommunizieren. Grundsätzlich ist Lufthansa als Arbeitgeber weisungsbefugt. Wenn also aus Frankfurt die Aufforderung kommt, den Flug abzubrechen, muss die Crew dieser Folge leisten.

British Airways und Air France-KLM hatten sich mit Verweis auf die unwirtschaftliche Strecke schon länger aus Iran zurückgezogen. Zusammenhängen dürfte dies mit den Sanktionen. Sie und andere kooperieren nun mit Fluggesellschaften im Nahen Osten.