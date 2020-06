Fluggesellschaft : Lufthansa fliegt aus dem Dax

Trotz Staatshilfen in Höhe von 9 Milliarden Euro muss die größte Fluggesellschaft in Deutschland ihren Platz im Dax räumen. Damit endet eine 32-jährige Mitgliedschaft.

Der deutsche Aktienindex Dax verliert ein weiteres seiner Gründungsmitglieder. Wie die Deutsche Börse am späten Donnerstagabend mitteilte, wird die Lufthansa den Index nach 32 Jahren Mitgliedschaft verlassen müssen. Grund dafür ist die außergewöhnlich schlechte Kursentwicklung der vergangenen Monate. Der Kurs ist in der Corona-Krise von 17 auf 7 Euro gefallen. Zuletzt hatte er sich wieder auf 10 Euro erholt. Doch auch der Staatseinstieg brachte nicht genügend Schwung in die Aktie.

In der Rangliste der Deutschen Börse mit Stand Ende Mai kam die Lufthansa im Börsenwert der frei handelbaren Aktien nicht mehr unter die ersten 45 Unternehmen. In solchen Fällen nimmt die Börse die Aktien gemäß der „Fast-Exit-Regel“ auch jenseits der üblichen Überprüfung der Indexzusammensetzung im September aus dem Dax. Am 22. Juni wird der Berliner Wohnimmobilienkonzern Deutsche Wohnen in den 30 Werte umfassenden Aktienindex aufrücken. Dann wird erstmals seit dem Jahr 2006 wieder ein Unternehmen aus der deutschen Hauptstadt im Leitindex vertreten sein. Es ist nach Vonovia der zweite Wohnimmobilienkonzern im Dax.

Der Aktienkurs der Deutsche Wohnen befindet sich nahe seiner Rekordkurse. Das stabile Geschäftsmodell der Wohnungsvermietung wird von den Anlegern in der Krise geschätzt.

Die Lufthansa wird künftig im 60 Werte umfassenden M-Dax auf das Werbeunternehmen Ströer treffen. Dies wird die Deutsche Pfandbriefbank ersetzen, deren Börsenwert zu stark gesunken war. Sie wird künftig im S-Dax zu finden sein, in den die Dr. Hönle AG und Atoss Software aufsteigen und dort Elmos Semiconductor und den früheren Dax-Wert MLP ersetzen.