Eine Bohrung, große Störung: Arbeiten an einer Bahnstrecke haben die IT der Lufthansa abstürzen lassen. Bild: Reuters

Sie wollten fliegen, doch der Plan endete schon am Check-In-Schalter. Für Passagiere stand in weißer Schrift auf warnend rot leuchtenden Bildschirmen über Lufthansa-Schaltern am Frankfurter Flughafen: „Aufgrund eines IT-Ausfalls kommt es zu massiven Beeinträchtigungen in der Abfertigung.“ Massive Beeinträchtigungen, das bedeutete über Stunden: Es ging fast gar nichts mehr. Statt des Anflugs auf den Urlaubsort gab es Schlangestehen im Terminal.

Mit einer Baupanne – ausgerechnet an einer Baustelle der Deutschen Bahn – hatte das Durcheinander begonnen. Eine Glasfaserleitung der Deutschen Telekom war von einem Bagger durchtrennt, wichtige Lufthansa-Systeme versagten den Dienst. Allerdings nicht alle. Flugzeuge, die schon abgehoben waren, konnten weiter fliegen. Betroffen waren aber die Systeme, die in Frankfurt für die Logistik am Boden nötig sind.