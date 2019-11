F.A.Z.-Sprinter : Bauern auf Sternfahrt

Und, haben Sie heute Morgen schon „Bauern-Bashing“ betrieben? Dieser Begriff wird derzeit gerne von Landwirten verwendet, die sich von der Gesellschaft pauschal als Umweltverschmutzer oder Tierquäler verunglimpft und von der Politik durch verschärfte Auflagen etwa zum Insektenschutz unter Druck gesetzt fühlen. Für diesen Dienstag hat die Initiative „Land schafft Verbindung“ abermals zu einer Demonstration aufgerufen: Die Sternfahrt in Berlin mit 10.000 angekündigten Teilnehmern und 5.000 Traktoren soll der vorläufige Höhepunkt der Bauernproteste werden. Schon seit dem Wochenende sind Landwirte aus ganz Deutschland mit ihren Treckern auf dem Weg in die Hauptstadt, die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen. Bundeslandwirtschaftsministerin und Deutschlands berühmteste Winzertochter Julia Klöckner (CDU) warb in einem Brief an die Bundestagsabgeordneten vorab schon mal um Verständnis für die Landwirte: „Auch unsere Bauernfamilien möchten Anerkennung für ihre Arbeit.“

Klöckner will übrigens selbst auf der Kundgebung am Brandenburger Tor erscheinen – da trifft es sich gut, dass sie den wütenden Bauern nicht mit leeren Händen gegenübertreten muss. Bevor Klöckner zu ihrer Rede aufbricht, beginnt im Bundestag die Debatte über den Haushalt für 2020. Mit 6,7 Milliarden Euro erhalten die deutschen Landwirtinnen und Landwirte so viel Geld wie nie zuvor, die Mittel aus dem Klimafonds und die EU-Agrarsubventionen noch nicht eingerechnet. Zum Auftakt der Haushaltswoche spricht Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Seine Partei hatte zuletzt mehr Investitionen im Sozialbereich gefordert. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) warnte deshalb am Montag schon mal vor: Falls von der SPD in der Haushaltsdebatte nun entsprechende Forderungen kämen, werde man „erheblichen Diskussionsbedarf mit unserem Koalitionspartner haben“. Die Plenarsitzung am Dienstag beginnt mit der Behandlung der Haushaltsentwürfe für Bundespräsident, Bundestag und Bundesrat. Danach folgen die Einzeletats für fünf Bundesministerien: Finanzen, Landwirtschaft, Umwelt, Verkehr und Wirtschaft. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von 362 Milliarden Euro geplant, 5,6 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr.

Um viel Geld geht es auch bei dem geplanten Ausstieg aus der Kohleverstromung. Im „Poker um die Braunkohle-Milliarden“ naht nun die Stunde der Wahrheit, wie meine Kollegen Helmut Bünder und Manfred Schäfers berichten: Heute verhandelt Wirtschaftsstaatssekretär Andreas Feicht mit Spitzenmanagern der betroffenen Energiekonzerne um die Entschädigungen für das vorzeitige Ende der Tagebaue und das Abschalten der Braunkohlekraftwerke. Der Bund hat dafür bis 2023 eine Milliarde Euro eingeplant, davon könnte aber auch ein Teil für die Steinkohle gebraucht werden. Ob sich die Betreiber damit zufrieden geben werden, ist längst nicht ausgemacht – und der Ausgang der Gespräch damit offen.

Und sonst? Gehen die Ermittlungen nach dem Einbruch in Dresdens Schatzkammer „Grünes Gewölbe“ weiter. Stellt Umweltministerin Svenja Schulze in Berlin einen Bericht zu den Folgen des Klimawandels in Deutschland vor. Veröffentlicht das UN-Umweltprogramm seine jährliche Bilanz zur Erreichung der Klimaziele. Stellt Justizministerin Christine Lambrecht einen Gesetzentwurf zur Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz vor. Spricht Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der UN-Internetkonferenz IGF. Ist der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, zu Gast in Berlin. Legt das Marktforschungsinstitut GfK aktuelle Zahlen zur Verbraucherstimmung in Deutschland vor. Trifft sich das Brandenburger Kabinett zur ersten regulären Sitzung nach der Vereidigung. Wird in New York mit den Emmys der wichtigste internationale Fernsehpreis verliehen. Trifft in der Champions League der FC Bayern auf Roter Stern Belgrad und Bayer Leverkusen auf Lokomotive Moskau.

Die Nacht in Kürze

-In China hat das Außenministerium den amerikanischen Botschafter einberufen, nachdem der Kongress in Washington nach Monaten teils gewaltsamer Proteste in Hongkong ein Menschenrechtsgesetz verabschiedet hat, das man in Peking als Einmischung in interne Angelegenheiten empfindet.

-Zwei Monate nachdem Präsident Donald Trump den Abzug amerikanischer Truppen aus Syrien angekündigt hatte, hat sein Militär den Kampf gegen die radikal-islamische IS-Miliz im Osten Syriens wieder aufgenommen.