Theoretisch klingt es wie eine elegante Lösung für das irdische Klimaproblem – umso mehr, wenn man sich vor Augen führt, wie schwer sich die Nationen der Erde damit tun, ihren CO 2 -Ausstoß zu verringern: Könnte man nicht einfach die Sonneneinstrahlung reduzieren und so die weitere Erwärmung des Erdklimas aufhalten? Dieser Idee sind jetzt die Astrophysiker Benjamin Bromley, Sameer Khan und Scott Kenyon von der University of Utah und dem Smithsonian Astrophysical Observatory in Cambridge im Journal „PLOS Climate“ nachgegangen. Konkret haben sie verschiedene Szenarien berechnet, in denen große Mengen von Staub in die Sichtlinie zwischen Sonne und Erde gebracht werden, um so die auf der Erde ankommende Sonnenstrahlung zu verschatten.

Die Idee für solches Geoengineering ist nicht neu. Es gibt Modellberechnungen, denen gemäß es für die Rettung des Klimas reichen würde, ein bis zwei Prozent des ankommenden Sonnenlichts abzublocken. Es wurde schon diskutiert, zu diesem Zweck Aerosole in der Erdatmosphäre zu verteilen. Allerdings ergeben sich dabei viele Unsicherheiten, denn wie sich die Aerosole längerfristig in der Atmosphäre verhalten, ist schwer zu prognostizieren. Lösungen im All scheinen da leichter zu kontrollieren, riesige Sonnenschirme etwa, ein Schwarm kleiner Satelliten oder eben winzige Gesteinspartikel.