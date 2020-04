Debatte um Cornelia Koppetsch : Die Moral der Diskurswächter

Die Darmstädter Soziologin Cornelia Koppetsch ist im vergangenen Jahr mit ihrem Buch „Die Gesellschaft des Zorns. Rechtspopulismus im globalen Zeitalter“ sowohl akademisch wie in der medialen Öffentlichkeit heftigen Vorwürfen ausgesetzt gewesen. Die Kritik setzte auf sehr verschiedenen Ebenen an. Neben den gegen das Buch erhobenen Plagiatsvorwürfen, deren Triftigkeit zumindest durch neutrale Verfahren überprüfbar ist, entzündete sich an dem Werk ein völlig anders motivierter politischer Affekt, dessen Berechtigung unabhängig von formalen Regelverstößen zu beurteilen gewesen wäre. Da das bisher kaum geschehen ist, die Plagiatsvorwürfe vielmehr zum Anlass genommen wurden, sich mit der Anstößigkeit von Koppetschs Buch gar nicht zu beschäftigen, steht eine Beurteilung von dessen soziologischem Erkenntnisgehalt ebenso aus wie eine Antwort auf die Frage, wie die gegen Koppetsch gerichteten politischen Unterstellungen zu bewerten sind.

Koppetsch nimmt in ihrem Buch den erstarkenden Rechtspopulismus als Gelegenheit zu einer Gesellschaftsanalyse, die diesen als soziales Symptom ernst nimmt, statt seine Protagonisten und Anhänger einfach als manipulative oder manipulierte Vertreter einer inopportunen und daher gefährlichen Meinung zu verharmlosen. Obwohl ihre Studie als Beitrag zum Aufstieg der AfD zunächst rasch zum Bestseller avancierte, gab es von Beginn an Kritik sowohl an Koppetschs Person als auch an ihrer vermeintlich sympathisierenden Haltung gegenüber dem Rechtspopulismus. Diese Anfeindungen wurden nach den Plagiatsvorwürfen und der Herausnahme des Buches aus dem Programm des Transcript-Verlags kaum mehr diskutiert. Dabei lassen sich gerade an ihnen Konturen einer gesinnungspolitischen Diskursunfähigkeit nachzeichnen, die für die an den Universitäten virulente „Cancel Culture“ typisch ist und sich dadurch auszeichnet, dass Forschung – in Koppetschs Fall empirische Sozialforschung – als sozialpädagogische Erziehungsmaßnahme missverstanden wird. Forschungsergebnisse, die zu anderen als den für politisch probat erachteten Resultaten führen, werden dabei zunehmend moralisch in Verruf gebracht, statt ihnen inhaltlich zu widersprechen.

Intoleranz und Scheinmoral

So befasste sich Tom Uhlig, Bildungsreferent an der Bildungsstätte Anne Frank, in der Monatszeitschrift „Konkret“ unter der martialischen Überschrift „Empathy for the devil“ mit Koppetschs Studie. In dem Artikel, der zunächst auch online verfügbar war und später von „Konkret“ ohne Erklärung aus dem Netz genommen wurde, münzte er nicht nur Koppetschs Versuch, die Beliebtheit rechtspopulistischer Parteien auf Basis empirischen Materials dem Verständnis zugänglich zu machen, in eine mangelnde Abgrenzung gegen die AfD um, sondern nahm die Vorwürfe zum Anlass für Phantasien darüber, ob Koppetschs Mitarbeiter und Freunde der Wählerklientel der AfD angehörten.

In zwei weiteren Artikeln, diesmal für die Wochenzeitung „Jungle World“, verglich Uhlig Koppetsch wegen ihrer Kritik an dem von ihr „kosmopolitisch“ genannten postmodernen Sozialcharakter mit dem früher linken, inzwischen rechtsextremen Publizisten Jürgen Elsässer. Der Begriff des Kosmopolitismus, dessen kritische Verwendung Koppetsch auch von dem Soziologen Floris Biskamp zum Vorwurf gemacht wurde, hat indes in ihrem Buch eine andere Funktion. Laut Koppetsch sind für den Sozialcharakter des heutigen „Kosmopoliten“ nicht Internationalität und Weltläufigkeit kennzeichnend, sondern eine scheinbare Toleranz, die bei ausbleibendem Konsens sofort in Denunziation umschlagen kann – ein Verhalten, das Kritiker wie Uhlig aus der Perspektive des zivilgesellschaftlichen Oberaufsehers an Koppetsch selbst exekutieren. Koppetsch jedoch verteidigt nicht den Rechtspopulismus, sondern kritisiert, dass die gegenwärtige Linke als Teil eines selbstvergessenen urbanen Bürgertums mit ihrer Identitätspolitik zur rechten Kritik des Kosmopolitismus keine Alternative darstelle.