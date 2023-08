Aktualisiert am

Kolumne „Nine to five“

Kolumne „Nine to five“ :

Kolumne „Nine to five“ : Zeit ist Geld – auch im Urlaub

In Touristenhotels tun sich zuweilen neue Berufsprofile auf. Zum Beispiel das des Trinkgeldberaters. Sozusagen ein Vergütungsberater oder Gehaltsexperte im ganz kleinen Stil. Die Kolumne „Nine to five“.

Reisen bildet. So tun sich neue Berufsprofile auf. Zum Beispiel der des Trinkgeldberaters. Im Hotel auf Mallorca brilliert in dieser Rolle Herr K. Nein, das „K“ steht nicht für knausrig oder kühl kalkulierend, sondern für Kenntnisse. Jahrzehntelang antrainierte Kennt­nisse nämlich, wie Trinkgeld optimal einzusetzen ist.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Herr K. hält wenig von den üblichen Land-Leute-Tipps gängiger Reiseführer und -foren. Tja, zehn Prozent, manchmal auch nur fünf Prozent und für den Padrone oder die Inhaberin gar nichts – solche Pauschalregeln könne man natürlich anwenden. Aber die Sache sei doch so, erklärt er bereitwillig seinen Urlaubsbekanntschaften: Zeit ist Geld. Es gehe vor allem um den Zeitpunkt, wann das Trinkgeld am effizientesten zu entrichten sei. „Das ist das Wichtigste überhaupt, und das unterschätzen die Leute!“

Denn um sich guten Service zu sichern und das ein oder andere Glas Manto Negro „aufs Haus“ spendieren zu lassen, müsse das üppige Trinkgeld unbedingt am ersten oder allerspätestens zweiten Ur­laubs­tag offeriert werden. Das gelte natürlich auch für das Reinigungspersonal. „Gleich am ersten Morgen einen Schein mit einem Gruß aufs Bett postieren – was sage ich, unsere Zimmer sind immer tippitoppi!“

Total falsch!

Keine Frage, dass bei der Bootstour nach Palma die zwei jungen Kapitäne noch viel von ihm lernen könnten. Denn die haben laut Herrn K. ihre Sache total falsch aufgezogen. Anstatt mit den Bootsgästen, alle in Ferienlaune und erfrischt durch die Meeresbrise, ein wenig zu plaudern, haben die Männer einfach nur ihren Job gemacht und alle sicher von Anleger zu Anleger geleitet. „Hätten die mal ein paar Infos über die Kathedrale, die Kreuzfahrtschiffe, das Wetter gemacht, dann hätte die Trinkgeldkasse geklingelt!“

Wegen Maulfaulheit herrscht aber Ebbe im Portemonnaie. Und anstatt verlegen beim Abschied am Zielhafen ein Glasgefäß hinzustrecken, müssten da schon vorher ein paar Fünf-Euro-Scheine drin liegen. Das animiere andere Gäste und beschäme diejenigen, die meinten, mit kleinen Münzen davonzukommen. „Tja, wer nicht hören will, muss fühlen. Da gebe ich grundsätzlich nichts!“, sagt Herr K. energisch. Dass die zwei Bootjungs einfach etwas spröde und des Deutschen nicht mächtig sind, lässt er nicht gelten.