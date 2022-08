Wie man Einfluss gewinnt : „Fragen Sie öfter, bitten Sie um mehr“

Frau Chance, Sie lehren an der Yale School of Management einen Kurs, der viel verspricht. In „Mastering Influence and Persuasion“ sollen Studierende lernen, wie sie andere überzeugen und beeinflussen können.

Ja, aber ich denke, ich halte mein Versprechen. Es ist schließlich der erfolgreichste Kurs der ganzen Hochschule. Im letzten Jahr wollten ihn 600 Studierende belegen.

Und wie viele sind reingekommen?

Etwa 150. Auf der Warteliste stehen jedes Jahr Hunderte. Ich gebe den Kurs immer viermal im Semester mit jeweils 30 bis 40 Plätzen, damit wir auch miteinander diskutieren können.