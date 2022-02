Kritik im Beruf : Worte wie Waffen

Also, von Ihnen hätte ich mehr erwartet! Ihr Entwurf ist Schrott. In zwei Stunden habe ich ein neues Konzept auf meinem Tisch!“ Der so runtergeputzte Architekt kann diese Sätze noch Jahre später zitieren und erinnert sich voller Wut und Schmach an die gepfefferte Kritik seines Büroleiters. Sein Chef hat so ungefähr alles falsch gemacht, was man in puncto Rückmeldung falsch machen kann: Er wird hochemotional, beleidigend, fordernd und gibt keinerlei Ausblick, was sich denn konkret verbessern ließe. Der Architekt fühlt sich leer und unmotiviert. Neue Ideen? Fehlanzeige! Was, wenn die wieder in die falsche Richtung gehen?

Ganz anders erging es da einer Journalistin, die der Redaktionspraktikantin einen ihrer Texte zu lesen gab. Respektvoll, aber bestimmt sagte die Praktikantin, dass ihr ein Aspekt in der Geschichte fehle und warum sie als junge Frau genau dieses Detail vermisse. Die Journalistin kam ins Nachdenken, nahm sich die Kritik zu Herzen und hatte schnell Ideen, welche Gesprächspartner sie noch anrufen könnte, um den fehlenden Aspekt zu ergänzen.