Wissenschaft auf Bestellung : Willkommen im Lieferland

Mit ihren großen Transportboxen in Neonfarben auf dem Rücken bestimmen die Fahrradkuriere von Lieferando, Wolt und Konsorten immer mehr das Straßenbild. Sie bringen in die Öffentlichkeit, was im Privaten schlummert. Deutschland wird zur Liefer-Kultur, und das spätestens seit dem ersten Corona-Lockdown. Seitdem bestellen die Menschen in Deutschland immer mehr, aktuell nutzt jeder Dritte regelmäßig einen Lieferdienst.

Das Sofa ist weich, draußen Regen, und – oh weh! – der Magen knurrt. Mit nur einem Fingerwisch auf dem Smartphone wird der Lieferdienst zum Retter vor den Widrigkeiten der Welt. Dass es aber so leicht im Leben nicht immer ist, vergisst man mit der Aluschale im Schoß recht flott. Und so fordern die Menschen allüberall, was die Pizzadienste vormachen. Wo ein Problem besteht, da erwarten die Bürger jetzt Lösungen. Möglichst günstig. Möglichst sofort. Möglichst bequem serviert. Das Liefern wird zum Paradigma der Gegenwart.

Wo der Betrieb nur um sich selbst kreist, verliert er seine Relevanz

Auch in Bezug auf die Wissenschaft macht sich dieses Denken breit. Ob Corona, Klimawandel oder der Ukrainekrieg, die Wissenschaft soll jetzt parat stehen und Antworten liefern, wenn es brenzlig wird. Ein Impfstoff hier, eine technologische Lösung da und gerne auch eine Erklärung, wie es so weit kommen konnte. Ohne Frage, es ist die Aufgabe von Wissenschaft, die Fragen ihrer Zeit zu beantworten und die Bedürfnisse der Gesellschaft nicht außer Acht zu lassen. Wo der Betrieb nur um sich selbst kreist, verliert er seine Relevanz.

Aber das Liefer-Paradigma verengt den Diskurs auf das Gefährlichste. Erstens weil es die Funktionsweise der Wissenschaft ignoriert, die zwar strebt, wo sie kann, aber eben mit weniger standardisierten Gütern als einer Pizza hantiert. Forschung dauert lange und kommt nicht immer zum gewünschten Ergebnis. Ein exaktes Produkt bei ihr bestellen zu wollen ist abstrus. Nur weil alle die Weltformel möchten, ist die noch lange nicht gefunden. Zweitens verkennt das Lieferparadigma das Wesen der Wissenschaft, die gerade in ihrer Ziellosigkeit produktiv ist. Nicht jedes Forschungsergebnis revolutioniert die Welt, nicht immer ist auszumachen, wofür etwas zu gebrauchen ist. Aber in ihrer Gesamtheit tragen alle Forschungsbemühungen dazu bei, dass der langsame Karren der Erkenntnis vorwärts rollt.

Wo Wissenschaft primär dem gesellschaftlichen Tagesgeschehen dienen soll, verliert sie ihre Qualität. Grundlagenforschung wäre etwa kaum noch möglich, was in aller Konsequenz eine Absage an die Wissenschaft bedeutet. Am Ende ist es wie bei Lieferando: Die Deutschen bestellen am liebsten Cheeseburger. Aber ist das wirklich ein gutes Gericht? Lauwarm und im Karton? Ginge man stattdessen ins Restaurant um die Ecke und ließe den Koch einfach mal machen, stünde ein Essen auf dem Tisch, das den Gaumen wirklich verwöhnt. Nur wer frei ist und nicht im Akkord liefern muss, kann Werte schaffen, die auch morgen noch Bestand haben.