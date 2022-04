Junge Wähler in Frankreich : „Wir stehen vor einer lausigen Entscheidung“

Zoé, 23 Jahre

In meinem Umfeld haben fast alle Mélenchon gewählt. Ich selbst auch, weil er mir als der einzige linke Kandidat mit einer Chance auf die Stichwahl erschien. Ich finde, dass wir uns in einer so großen politischen und klimatischen Notlage befinden, dass wir etwas verändern müssen. Und ich finde, dass Mélenchon ein echtes, konkretes Programm hatte, nicht nur leere Worte wie das von Macron.

Es war also eine Wahl aus Überzeugung. Mein Ziel war es, eine linke Partei statt Le Pen in der Stichwahl zu sehen, um genau die Debatte zu vermeiden, die wir jetzt haben: Es geht um rassistische Fragen, islamfeindliche Äußerungen – das ist eine Katastrophe. Das politische Klima in Frankreich gefällt mir überhaupt nicht. Es war also doch nicht nur eine Wahl aus Überzeugung, sondern auch eine Wahl aus Not. Ein Hilfeschrei.

Auch wenn mir klar war, dass es wahrscheinlich auf Macron und Le Pen hinauslaufen würde, hatte ich dennoch eine kleine Hoffnung, dass es Mélenchon schafft. Je näher die Wahlen rückten, desto mehr hatte ich den Eindruck, dass er die Menschen mobilisiert hat.

Das Ergebnis macht mich nun wirklich wütend. Bei den jungen Leuten zwischen 18 und 34 Jahren stand Mélenchon an erster Stelle. Und wir sind doch diejenigen, die am meisten während der Pandemie einstecken mussten. Wir haben unsere Jugend geopfert, damit die Alten Macron und Le Pen wählen. So wird uns gedankt.

Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Wenn es eine Union der Linksparteien gäbe , wäre es nach den Parlamentswahlen im Juni möglich, dass die Linke in der Legislative vertreten sein wird. Für die Stichwahl denke ich, dass ich einen leeren Stimmzettel abgeben werde. Denn was soll ich machen, wenn ich mein Wahlrecht ausüben will, ohne für Le Pen oder Macron zu stimmen? Dann nehme ich ein weißes Blatt Papier, streiche den Namen durch oder schreibe etwas anderes drauf und werfe es ein. Das ist eine starke politische Botschaft. Aber es wird nicht gezählt. Keiner sieht, wie hoch der Anteil der „Nullstimmen“ („votes blancs“) ist.

Natürlich ist es großartig, dass ich wählen gehen darf. Aber ich habe es 2017 einmal getan, ich habe für Macron gestimmt. Jetzt möchte ich nicht, dass meine Stimme dazu beiträgt, dass er wiedergewählt wird. Und gleichzeitig möchte ich nicht, dass Le Pen durchkommt. Denn vor ihr habe ich noch mehr Angst. Aber Macron hat in einigen Punkten ähnlich extreme Ansichten. Und ich finde, dass er während seiner Amtszeit den Bogen zu oft überspannt hat. Es ist also ein innerer Konflikt.

Am 24. April einen leeren Zettel einzuwerfen ist also mein erster Reflex. Ganz sicher bin ich mir aber noch nicht.

Marion, 20 Jahre

In meinem Wahlbüro lag durchgehend Jean-Luc Mélenchon vorn, gefolgt von Emmanuel Macron und Marine Le Pen. Das Gewinner-Trio also, nur in anderer Reihenfolge. Ich bin nicht sicher, ob ich es besser gefunden hätte, wenn statt der Rechtsextremen der Linksextreme in die Stichwahl mit Macron gekommen wäre. Wen ich gewählt habe, möchte ich nicht sagen.

Aber keiner der drei inspiriert mich. Was mich an Mélenchon besonders stört, ist, dass er so europafeindlich ist. Es macht keinen Sinn, wenn Frankreich sich isoliert, wir sind ein Teil von Europa. Ich fühle mich als Französin, aber eben auch als Europäerin. Ein Teil meiner Familie wohnt in Spanien, und obwohl ich keine doppelte Staatsbürgerschaft habe, erlebe ich doch die doppelte Kultur. Und sei es Erasmus oder Interrail, es gibt so viel, von dem wir als Teil von Europa profitieren.