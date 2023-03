Geisteswissenschaftler sind von Beginn an zu Taxifahrern verdammt, Naturwissenschaftler sind unkommunikative Nerds, und BWLer laufen alle mit Slippern und geknoteter Strickjacke über dem Hemd rum. Ach ja? Dorothea Barth, 23 Jahre, Studentin der Uni Heidelberg, würde sich keinem dieser Klischees zuordnen: Sie studiert English Studies – in diesem Fall gleichbedeutend mit Anglistik – zusammen mit Volkswirtschaftslehre: „In der Schule mochte ich vor allem den Wechsel zwischen geisteswissenschaftlichen Fächern und mathematischen Themen und habe mich deshalb für diese Kombi entschieden. In Anglistik gefällt mir besonders die Sprachwissenschaft, da diese im Vergleich zur Literaturwissenschaft auch eher etwas analytischer angelegt ist.“

Während Barth unter ihren Kommilitonen so ziemlich die einzige ist, in deren Stundenplan an manchen Tagen Makroökonomie unmittelbar auf die Analyse altenglischer Texte folgt, finden sich an der Uni Mannheim mehr Gleichgesinnte – dank des Bachelor of Arts Kultur und Wirtschaft, auch BAKUWI genannt. Seit 2006 gibt es diesen vormals als Diplom-Philologie mit wirtschaftswissenschaftlicher Qualifikation be­zeichneten Studiengang, der ein geisteswissenschaftliches Kernfach mit einem Sachfach der Wirtschaftswissenschaften – BWL oder VWL – vereint.

Unter den zur Auswahl stehenden Kernfächern – Anglistik, Romanistik, Germanistik, Medien- und Kommunikationswissenschaft (MKW), Geschichte und Philosophie – sind die beiden Letzteren neben MKW aktuell besonders beliebt. „Der gesellschaftliche Trend bewegt sich momentan mehr Richtung Nachhaltigkeitsthemen, und das sehen wir auch in der Wahl der Kernfächer im BAKUWI “, erklärt die Studiengangsmanagerin Marilene Burkard.

Geisteswissenschaftliche Interessen und zahlenaffin

Vor ein paar Jahren, als sich junge Studienanfänger vermehrt für den Bereich Marketing und PR interessierten oder „irgendwas mit Medien machen wollten, war das Kernfach Medien- und Kommunikationswissenschaft am gefragtesten“, sagt Burkard. Noch eine Phase zuvor, als die Globalisierung für die meisten ein faszinierendes Thema war und man möglichst international aufgestellt sein wollte, entschieden sich viele für eines der angebotenen sprachlichen Fächer: Anglistik, Germanistik oder Romanistik.

Jährlich beginnen den BAKUWI etwa 250 bis 300 neue Studierende, womit der Studiengang weiterhin zu den beliebtesten der philosophischen Fakultät zählt. Doch: „Man sollte neben den geisteswissenschaftlichen Interessen unbedingt zahlenaffin sein, um in BWL oder VWL Erfolg zu haben; mit dem Pflichtpraktikum ergibt sich ein 50/50-Verhältnis von Wirtschaft und Geisteswissenschaften“, sagt Angelika Konrad-Schineller von der Philosophischen Fakultät Mannheim.

BAKUWI-Absolventen stünden neben klassisch geisteswissenschaftlichen Berufen im Journalismus oder Wissenschaftsbetrieb vor allem auch die Felder der Unternehmensberatung sowie Stellen im Marketing und Management offen. Viele Schülerinnen und Schüler seien sehr an Kultur, Sprachen oder Geschichte interessiert, „nehmen aber auf Wunsch der Eltern, die sie dazu nötigen, doch auch ‚etwas Richtiges zu machen‘, BWL oder VWL als Sachfach in Kauf“. Einmal im Studium, gefällt den meisten die Kombination aus beidem auf Anhieb, haben Burkard und Konrad-Schineller über die Jahre hinweg beobachtet.