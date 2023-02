Zu Beginn von Goethes Tragödie sitzt der Universalgelehrte Faust allein in seinem „hochgewölbten, en­gen“ Zim­mer, so die Re­gieanweisung, und hadert mit sich und der Welt.So wie Faust einsam vor sich hin zu denken, Monologe zu halten statt gut besuchter Vorträge, das würde Wissenschaftlern heute schlecht anstehen. Denn für ihre Karrieren wird es immer wichtiger, sich wirkungsvoll darzustellen, innerhalb ihres Forschungsgebiets wie außerhalb der Hochschulwelt.

Vor allem müssen Forscher erreichen, dass ihre Kollegen ihre Werke zur Kenntnis nehmen. „In den vergangenen 15 Jahren ist es zum zentralen Maß in der Wissenschaft geworden, ob Forschende entsprechend spezifischer Metriken zitiert werden“, sagt Steffen Mau, Professor für Makrosoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Metriken – das sind Messsysteme. Die Messung der Zahl der Publikationen und der aus ihnen entnommenen Zitate ist so wichtig, dass sich eine eigene Wissenschaft darum kümmert, die Bibliometrie. Sie bedient sich verschiedener Kennziffern. Eine der bekanntesten ist der h-Index, benannt nach dem Physiker Jorge E. Hirsch. Der h-Index misst die globale Wahrnehmung eines Forschers in Fachkreisen anhand der Zahl seiner Veröffentlichungen und der Zitate daraus.