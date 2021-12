Kann man Resilienz lernen? : Wie trotz Krise die Nerven stark bleiben

Nicht nur die Pandemie hat dieses Jahr an den Nerven gezehrt. In Krisensituationen starke Nerven zu behalten, ist sehr anstrengend. Bild: dpa

Statt eines Pausenbrots hat das Kind eine Tüte Chips dabei und sagt, „ich habe die Mama nicht wach bekommen“. Zum Glück ist das die Ausnahme, nicht die Regel im bewegten Arbeitsalltag von Thekla Mayerhofer. Aber es zeigt, dass die Grundschullehrerin in Halle an der Saale nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch sozialen Halt. Das hat sich seit der Pandemie potenziert. Was ist aktuell das Schwierigste? Die Vorsitzende der Landesgruppe des Grundschulverbands Sachsen-Anhalt sagt: „Neben der Erziehungsarbeit bis hin zur Inklusion, die wir versuchen zu leben, jetzt noch die täglichen Corona-Tests für die Kinder.“ Vorgesehen sind dafür 15 Minuten.

Das reicht selten, wenn man es mit 6- bis 10-Jährigen zu tun hat. Was die 33-Jährige aufwühlt, ist nicht ihre Arbeit, es sind die Unwägbarkeiten „und wie die Bildungsgerechtigkeit durch Corona leidet“. In ihrer Mission, möglichst jedes Kind zu fördern, leidet sie darunter, zu erleben, wie sehr ohnehin schon Benachteiligte jetzt doppelt benachteiligt sind. Die Corona-Zahlen sind hoch, vor den Ferien war in ihrem Bundesland seit dem 29. November die Präsenzpflicht in den Schulen ein weiteres Mal aufgehoben. Es sprudelt aus ihr heraus: Es gibt Kinder, die bleiben aus nachvollziehbaren Gründen zu Hause, werden beim Lernen begleitet, „das funktioniert bei manchen Elternhäusern super“.