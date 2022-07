Sympathiewerte im Beruf : Chefs Liebling darf alles

Wenn T. eine blöde Bemerkung macht, lächelt sein Chef das weg. Wenn T. sich das dritte Brückentagwochenende in Folge genehmigt, zeichnet sein Chef das ab. Und wenn T. eine unterdurchschnittliche Präsentation liefert, ist sein Chef trotzdem begeistert. Die anderen ärgert das, aber sie sind abgestumpft. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es eben noch lange nicht das Gleiche. Schlechte Führungskräfte haben Lieblinge. Solche Lieblingsmenschen, bei denen die Chemie stimmt, die einem aus vielerlei Gründen sympathischer sind als andere, die hat jeder Mensch, das ist ganz natürlich. Was aber die guten von den schlechten Chefs oder Chefinnen unterscheidet: Die Guten reflektieren das und bemühen sich um Gleichbehandlung.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

„Bei narzisstischen Führungskräften sind Lieblinge eher die Regel denn die Ausnahme. Sie stellen nach Neigung, nicht nach Eignung ein“, sagt Christopher Rauen vom Vorstand des Deutschen Bundesverbandes Coaching und nennt eine beunruhigende Zahl. „Etwa ein Drittel der Führungskräfte hat deutliche narzisstische Tendenzen.“ Das sei insofern logisch, da man für große Karrieren einen ausgeprägten Willen haben und starke Einschränkungen der persönlichen Freiheit in Kauf nehmen müsse. „In meiner Größe, Schönheit, Brillanz werde ich sichtbar, zeige den Leuten, was ich bin, was ich kann“, sagt der promovierte Psychologe aus Osnabrück. „Solche Menschen haben Stärken, neigen aber zur Rachsucht und dulden nur schwache Leute um sich, die reden, was sie hören wollen, und die sie kontrollieren können.“ Ein Königsweg in die Vetternwirtschaft.