Um es gleich vorweg zu sagen: Ein Patentrezept für juristische Prädikatsexamina gibt es nicht. Niemand kann gute Noten in Jura garantieren. Selbst Studenten und Referendare, die sich sehr gewissenhaft auf ihre Prüfungen vorbereiten, erleben in den Klausuren Enttäuschungen. Ein Großteil der Endnote entscheidet sich sowohl in der ersten als auch in der zweiten juristischen Staatsprüfung innerhalb von zwei Wochen am Ende der Ausbildungszeit. Da liegt es auf der Hand, dass auch die persönliche Tagesform und etwas Glück darüber entscheiden, wie die Noten am Ende aussehen. Dennoch lohnt sich eine gute Vorbereitung.

Aber was macht eine gute Vorbereitung aus? Wir haben drei junge Juraprofessoren nach ihren eigenen Examenserfahrungen befragt: Anika Klafki, Fabian Michl und Lena Rudkowski haben beide Examina jeweils mit zweistelligen Noten abgeschlossen. Sie sind Spitzenjuristen und schon früh Professoren geworden. Alle drei sind jünger als 40 Jahre. Ihre Examenserfahrungen liegen noch nicht so lange zurück wie die ihrer Kollegen. Die Empfehlungen der Professoren dürften auch für heutige Studenten und Referendare vergleichsweise leicht umsetzbar sein.