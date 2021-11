Aufklärung und Verbrechen : Was uns neuere Universitätsromane erzählen

Seit einiger Zeit mehren sich in der Gegenwartskultur die Stimmen, Texte und Bilder, in denen es um das akademische Leben innerhalb und außerhalb der Universität geht. So kann man auf Instagram unter dem Titel „Dark academia“ eine bildungspolitische Elegie in Bildern und Snapshots verfolgen, in der das Studium und die studentische Existenz genau als das Gegenteil dessen auftauchen, was sie momentan nach drei Onlinesemestern zu werden scheinen: als Lebensform und als Stil. Es gibt Füller und Bleistifte, aber keine Apple-Pencils, es gibt Notizbücher und keine Laptops, es gibt Pullunder und keine Hoodies, es gibt Ledertaschen und keine Rucksäcke. Die Studenten sind keine Kacheln bei Zoom, sondern gut gekleidete junge Männer und Frauen, die aus der Zeit gefallen zu sein scheinen. Anscheinend hat sich Sehnsucht nach einer anderen Universität, nach einem Studium, das den Namen verdient, aus der Universität in die sozialen Medien verlagert.

Bekanntlich hat Sehnsucht keinen realen Gegenstand. Sie ist, so wusste es schon Friedrich Schlegel, ein „Vorgefühl eines unbekannten Gegenstandes, das Streben in die unermeßliche Ferne“. Sehnsüchtig in diesem Sinne funktioniert die Universitätsdarstellung in John Williams’ Überraschungsbestseller „Stoner“. Stoner, ein Bildungsaufsteiger aus dem mittleren Westen, bringt den Gegensatz zur gegenwärtigen Verfasstheit der Universität auf den Punkt. Möglicherweise ist es genau dieser Widerstand, der dem Roman in universitären Zirkeln so viele Leser beschert hat.