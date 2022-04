Die Karrierefrage : Wie kritisiere ich meinen Chef richtig?

Eine zornige E-Mail vom Chef sorgt nie für Glücksgefühle – das gilt im Büro und im Homeoffice gleichermaßen. Mit einem entscheidenden Unterschied: Wenn der Empfänger seine Führungskraft anschließend auf dem Flur trifft, verfliegt häufig ein Teil der Bauchschmerzen. Das ist zu Hause vor dem Laptop anders. Manche Arbeitnehmer haben ihre Chefs oft wochenlang nicht mehr persönlich gesehen und bis auf ein paar Chats kaum miteinander gesprochen. Entsprechend hoch ist die Hemmschwelle, zum Telefon zu greifen und das Problem zu klären.

Arbeiten auf Distanz erschwert die Zusammenarbeit im Team, das belegen zahlreiche Studien. Das betrifft auch das Verhältnis zum Chef: Rund die Hälfte der Beschäftigten in Groß­unternehmen sagen beispielsweise, dass Telearbeit negative Auswirkungen auf die Kommunikation mit der Führungskraft hatte, wie eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) aus dem Dezember 2021 ergeben hat. Dabei könnten viele Chefs konstruktives Feedback gut gebrauchen: Etwa ein Drittel der befragten Führungskräfte gaben in einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung an, dass sie an ihren Führungsqualitäten zweifeln. Höchste Zeit also, das Thema Feedback auch im Homeoffice anzugehen – im Grunde funktioniert Kritik am Chef online nämlich genauso wie offline.