Gut Freund mit dem Ich : Wie lässt sich Selbstbewusstsein im Beruf lernen?

Wir müssten bloß alle selbstbewusster werden, und schon ginge es uns besser. Diesen Anspruch verbreiten etliche Karriereratgeber und Management-Gurus. Er ist aber durchaus umstritten. „Ich teile ihn überhaupt nicht“, sagt zum Beispiel der Führungskräftetrainer Alexander Dammann aus Hildesheim. „Wenn ich ein besseres Selbstbewusstsein habe, dann werde ich erfolgreicher, und alles wird leichter – das stimmt nicht.“ Dammann sagt, dass die Entwicklung der Persönlichkeit viel komplexer sei, als es manchem Seminaranbieter und -teilnehmer lieb sein dürfte.

Das macht das Thema aber noch spannender. Denn dass manche Menschen deutlich zu viel, andere viel zu wenig Selbstbewusstsein haben, zeigt sich tagtäglich. Zum Beispiel bei dem begabten Praktikanten, der in der zweiten Woche im wertkonservativen Milieu einwirft: „Ich bin links und finde Gendern unverzichtbar“, was Erstaunen hervorruft. Kurz darauf bekennt er in sympathischer Offenheit, sich tagelang überlegt zu haben, mit welchen mehreren zur Wahl stehenden Sneakern er am ersten Arbeitstag antreten möchte, „um einen guten Eindruck zu machen“ und Anerkennung von den Vorgesetzten zu bekommen. Denn laut einer Studie der Stellenbörse Indeed ist das für 55 Prozent der Berufstätigen der wichtigste Faktor für ihr Selbstbewusstsein bei der Arbeit, 42 Prozent fühlen sich durch das positive Feedback von Kollegen gestärkt.