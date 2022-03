Die Karrierefrage : Wie mach ich mir die Welt so, dass sie mir gefällt?

Kündigen aus Unzufriedenheit ist oft die allerletzte Option. Vorher bietet es sich an, die Aufgaben so zu ordnen, dass sie den eigenen Fähigkeiten und Talenten entsprechen.

Mal wieder kursiert hierzulande ein hipper englischsprachiger Begriff für etwas, was in der Berufswelt eigentlich selbstverständlich sein sollte: Job Crafting. Das neudeutsche Wort bedeutet, das tägliche Arbeitspensum so zu gestalten oder zu ändern, dass es den eigenen Fähigkeiten und Wünschen entspricht – soweit das im bestehenden Umfeld möglich ist. Wer etwa morgens zur Hochform aufläuft, macht lieber die Frühschicht. Wer dagegen Ruhe braucht und ins Grüne schauen will, während er an einem Entwurf tüftelt, handelt mit der Vorgesetzten Homeoffice-Zeiten aus.

Die Kehrseite wäre eine Mitarbeiterin, die ständig zu Geschäftskunden düst, obwohl der Dauereinsatz im Außendienst gar nicht zu ihr passt. Die in Verwaltungsaufgaben ertrinkt und dabei ihr kreatives Potential schlummern lässt, die sich unlustig und unterfordert von Aufgabe zu Aufgabe schleppt. Die seit ihrer Jugend von der Selbständigkeit träumt und trotzdem seit Jahren still im Angestelltenverhältnis leidet. Nachvollziehbar, dass diese Arbeitskraft kein großer Gewinn für ihr Unternehmen ist.