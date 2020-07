Fernstudium wegen Corona : Ein Guinness zum Mitnehmen

Die Corona-Krise hat viele deutsche Studenten im Ausland zu einem Fernstudium in der Heimat gezwungen. Wer zurückreist und sein Studium im anderen Land fortsetzen will, hat es dabei nicht leicht.

Sicher ist sicher. Drei Stunden dauert es noch, bis das Flugzeug in Richtung Dublin abhebt. Doch lieber zu früh am Gate sitzen, als diesen Flug zu verpassen. Es ist der Flug, auf den wir drei Monate lang gewartet hatten. Denn Ende März musste das Auslandsstudium wegen der Covid-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit von Dublin in eine hessische Kleinstadt verlegt werden.

Endlich geht das Boarding los. Während des gesamten Flugs muss eine Maske Mund und Nase bedecken. Ab und zu steigt der Geruch des Desinfektionstuchs in die Nase, das die Stewardessen jedem Fluggast in die Hand drücken.

Das Flugzeug ist gerade erst auf irischem Boden gelandet, da springen die ersten Passagiere auf, kramen dicht aneinandergedrängt nach ihrem Handgepäck. Kaum das Flugzeug verlassen, reißen sich einige die Maske vom Gesicht. Denn sowohl am Flughafen als auch in Geschäften ist das Tragen des Mundschutzes in Irland nur eine Empfehlung.

Auch um die zweiwöchige Quarantäne nach der Ankunft wird nur gebeten. Pflicht ist es hingegen, am Flughafen ein Formular mit Telefonnummer, dem Grund für die Einreise sowie einer Adresse abzugeben, wo man sich die nächsten zwei Wochen aufhält – und diese Zeit dann auch tatsächlich dort zu verbringen. Überprüft wird das laut Gesundheitsamt mit sogenannten Check-up calls. Nach zwei Wochen zurück in Irland jedoch erreicht weder uns noch die italienische Kommilitonin oder die aus den Vereinigten Staaten eingereiste Mitbewohnerin ein solcher Anruf.

„Sie sind Studentin?“, fragt der Mann am Einreiseschalter des Dubliner Flughafens, während er das Formular und den Personalausweis inspiziert. „Wann geht es denn in der Uni wieder los?“ Jetzt bloß nicht das Falsche sagen, schließlich sind die Kurse in Dublin abgeschlossen, keine Uni in Irland wird in absehbarer Zeit öffnen. Es ist also nicht wirklich notwendig, auf die Insel zurückzukehren. Die wahrheitsgemäße Antwort lautet: „Ich bin noch mittendrin, weil ich gerade meine Masterarbeit schreibe.“ Damit gibt sich der Mitarbeiter hinter der Glasscheibe dann auch zufrieden, rät nur noch einmal zur Selbstisolation.

Die freiwillige Quarantäne ist schwer einzuhalten

Das Befolgen von Ratschlägen jedoch fällt nicht immer leicht. Obwohl aus Deutschland so gewohnt, kostet es Überwindung, im Supermarkt die Maske anzuziehen. Denn wer hier Mundschutz trägt, fällt auf. Auch die freiwillige Quarantäne ist schwer einzuhalten. Die italienische Kommilitonin Elena Buzzo, frisch aus Mailand eingereist, nutzt in ihrer Wohngemeinschaft immerhin fünf Tage lang nur ihr eigenes Zimmer. Zurück aus einer Stadt, in der selbst draußen jeder Mundschutz tragen muss, ist die Maske für sie Normalität. Wir zumindest halten eine Woche lang Abstand zu Freunden, Treffen mit Freunden finden nur im Freien statt.

Für viele ist ein Auslandsstudium erstmal nicht mehr möglich

Langweilig wird es in der Zeit nicht, schließlich steht in Kürze die Abgabe der Masterarbeit an. Am geplanten Abschluss im September ändert auch Corona nichts. Doch obwohl die Uni vom einen auf den anderen Tag auf Online-Kurse umstellte, war das Auslandsstudium nicht mehr dasselbe. Buzzo, die Ende März für zwei Monate in ihre Heimat zurückkehrte, sieht durch die Online-Kurse einen Verlust in der Qualität ihres Journalismus-Studiums. „Alle praktischen Seminare wie Video- und Fotojournalismus waren nicht mehr machbar.“

Von ihrem Master im Ausland erhoffte sie sich jedoch nicht nur hochwertige Bildung. Auch um Erfahrungen in einem fremden Land zu sammeln und mit Menschen aus aller Welt zu studieren, kam sie im vergangenen Jahr nach Dublin. „Ich denke, von jetzt an wird es sehr viel schwieriger, diese Möglichkeiten zu haben“, sagt sie. „Das tut mir vor allem für diejenigen leid, für die ein Auslandsstudium nun erst einmal nicht möglich ist.“

Wie Buzzo denkt auch Gabriel Coleman, dass seine Noten stark unter der Corona-Krise leiden. „Es war sehr stressig und schwierig, sich auf die Kurse zu konzentrieren“, sagt Coleman. Der Brasilianer ist 2016 nach Dublin gezogen und hat im Juni sein Journalismus-Studium beendet. Anders als viele internationale Studenten blieb Coleman während des Lockdowns in Irland. „Die Maßnahmen der Regierung hier beruhigten mich, und ich fühlte mich sicher“, sagt der Sechsundzwanzigjährige. „Wenn ich nun die Lage in Brasilien sehe, war das auf jeden Fall die richtige Entscheidung.“ Das südamerikanische Land gehört momentan zu den Corona-Hotspots.

Nach monatelangen strengen Einschränkungen zieht es Coleman und seine Freunde in Dublin nun wieder nach draußen. Sobald die Sonne scheint, versammeln sich die Menschen an der Küste oder am Grand Canal, der sich durch die irische Hauptstadt schlängelt. Weil es nur wenige Neuinfektionen gibt, beschleunigt das Land den Weg zurück in die Normalität. Auch ihr geliebtes Guinness können die Iren endlich wieder in Gemeinschaft genießen – zumindest im Plastikbecher zum Mitnehmen.