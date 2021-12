Vertrauen oder Kontrolle? : Wie im Homeoffice die Überwachung zugenommen hat

Früher kam es vor, dass Kollegen aus dem Büro verschwanden, Licht an, Türe zu, eine Jacke über den Stuhl gehängt. Man konnte nie sicher sagen, ob sie nicht im nächsten Augenblick doch wieder am Rechner saßen. Menschen, mit denen man beruflich zu tun hatte, schrieben früh am Morgen eine wichtige Mail und gingen dann Zeitung lesend zum Frühstück über. Früher gab es Mittagspausen, in denen niemand auf die Uhr schaute. Die Arbeit war trotzdem irgendwann fertig.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Heute ist im Verhältnis zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten einiges durcheinandergeraten. Viele Büro-Mitarbeiter sitzen im Homeoffice. Manche von ihnen berichten, dass ihre Chefs zehnmal täglich bei ihnen anrufen, besonders morgens und am späten Nachmittag. Wenn nicht gleich jemand rangeht, müssten sie Fragen beantworten: „Was haben Sie gerade gemacht?“ Viele Vorgesetzte haben Angst, dass Arbeitszeit verplempert wird. Sie erfinden neue Regeln: Mitarbeiter müssen ausstempeln, wenn sie sich mittags ein Brot schmieren – angeblich, um sicherzustellen, dass sie überhaupt Pausen machen. Und Firmen kaufen Software, die alles Mögliche aufzeichnet. Alles dreht sich um eine Frage: Vertrauen oder Kontrolle?