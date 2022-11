Die Karrierefrage : Wie stoppe ich das Gedankenkarussell?

Jeder Mensch trifft täglich etwa 20.000 Entscheidungen, schätzen Psychologen. Die meisten davon unbewusst, weil das Gehirn automatisiert, um die Komplexität zu reduzieren. Wir merken also gar nicht, wie wir morgens unsere Schuhe anziehen, denken nicht darüber nach, welchen Bäcker wir ansteuern. Auch auf der Arbeit folgen viele Menschen immer gleichen Mustern: Sie wählen trotz Open-Desk-Policy denselben Schreibtisch, schalten den PC an oder hängen die Jacke an die Garderobe. Und das alles, ohne tiefer darüber nachzudenken. Steht allerdings eine folgenschwere Entscheidung an, etwa ein Stellenangebot anzunehmen oder abzusagen, dann setzt ein intensiver Denkprozess ein.

15,5 Prozent der Deutschen haben Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, hat eine Statista-Umfrage im Jahr 2016 ergeben. Wenn sie aber zu lange und ohne Ergebnis über einer Sache grübeln, können sie irgendwann gar nicht mehr entscheiden und stecken in einem Gedankenkarussell fest. Sie wälzen scheinbar nicht zu bewältigende Probleme immer weiter, ohne loszulassen. Das Wort der Stunde: „Overthinking“ – zu Deutsch übermäßiges Nachdenken.