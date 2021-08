Aktualisiert am

Wie große Verlage in Zukunft die ­Wissenschaft steuern

Datentracking : Wie große Verlage in Zukunft die ­Wissenschaft steuern

Facebook und Google machen es vor: Große Verlage wollen über die Datenanalyse die Wissenschaft steuern. Sie greifen dabei tief in Grundrechte ein. Ein Gastbeitrag.

Mit ihrem Informationspapier zum Datentracking in der Wissenschaft hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft den Fokus auf ei­ne neue und existenzielle Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit gelenkt. Ge­warnt wird vor Wissenschaftsverlagen, die datenbasierte Forschung in Onlinequellen und -datenbanken sowie in Portalen überwachen und auswerten. Der Handel mit Daten über den aktuellen Stand der Wissenschaft öffnet der Kommerzialisierung der Wissenschaft Tür und Tor. Verlage nutzen die Informationen zum einen zur An­passung ihrer Angebote. Zum anderen ist über Datenauswertungen auch eine Steuerung der Forschung und Wissenschaft im Sinne der Interessen privater Unternehmen möglich. Das widerspräche sowohl der Wissenschaftsfreiheit als auch der informationellen Selbstbestimmung.

Der Gedanke, dass die Wissenschaft auf diese Weise beeinflusst oder gar gesteuert werden kann, ist befremdlich und beängstigend. Wirklichkeitsfremd ist er nicht. Was hat es damit auf sich? Über Onlinebibliotheken, Suchmaschinen und Datenbanken greifen Forscher auf Inhalte zu und veröffentlichen sie, teilweise weltweit. Wissenschaftsverlage verwenden in diesen Onlineangeboten sogenannte Trackingtools, wie sie auch auf Websites der Onlinewirtschaft zum Einsatz kommen. Wissenschaftsverlage erfassen so das Nutzungsverhalten von Wissenschaftlern. Über Suchanfragen, aufgerufene Beiträge, Downloads und andere kann ein präzises Profil individueller und kollektiver Forschungsaktivitäten erstellt werden. Den Verlagen geht es vorrangig um personalisierte Inhalte für die Nutzer. Forscher sollen Zeitschriften und Artikel einfacher finden. Außerdem sollen sie Reichweite und Einfluss ihrer eigenen Veröffentlichung messen können.