Kolumne „Uni live“ : Sind Unis so fortschrittlich, wie sie tun?

Man muss sich nur einmal zur Stoßzeit auf den Campus begeben und sich um 360 Grad drehen: Zuerst erblickt man Menschen im Anzug, die mit ihren gefälschten Aktenkoffern den Lauf zum Gerichtssaal proben. Ein wenig weiter links steht eine Gruppe von Jogginghosenträgern mit weißen Socken in Adiletten in einem fast perfekten Kreis. Dreht man sich weiter, sieht man rauchende Vokuhilas auf dem Boden sitzen und tiefgründig diskutieren – vermutlich über den nächsten Tattoo-Termin. Bevor man dazu kommt, Genaueres zu verstehen, ziehen die vorbeilaufenden Anhänger der Gothic-Bewegung die Blicke auf sich. Und dann gibt’s natürlich noch die klassischen Nerds, die Künstler und die Masse.

Es war für mich sehr erlösend, als ich nach der einengenden, gleichförmigen Schulstruktur in die offene Welt der Universität eintrat, das Erlebnis: Unterschiedliche Typen an Menschen leben nebeneinander und respektieren sich. Wer man nur sein wollte – man fand sofort Verbündete. Die Universität bietet einem verschiedene Räume, sich so auszudrücken und zu entfalten, wie man es für sich beschließt.

Besonders begeisterte mich die Erfahrung des Kampfs um sexuelle Freiheit und ein selbstbestimmtes Geschlecht, der dieser Jahre einen Höhepunkt erlebt und die gesamte Studierendenlandschaft durchzieht. Man nimmt daran Teil, auch wenn es einen selbst nicht unmittelbar betrifft. Ich bin froh, in einer Generation von Studierenden zu leben, in der das „Outing“ unter Kommilitonen als vergangene Praxis angesehen wird, weil die sexuelle Präferenz gar nicht erst geheim gehalten werden muss. Ebenso sehe ich es als Bereicherung an, dass fundamental geschlechtliche Rollenvorstellungen in Frage stehen, gar Teil des Lehrinhalts sind (in passenden Fächern) und generell ein großer Enthusiasmus herrscht, Unterdrückung zu bekämpfen. Es gibt in den Räumen der Uni Aufklärungsveranstaltungen zu Feminismus, Stände in der Mensa, in der man Eintrittskarten für die nächste Queers-Party kaufen kann; es gibt Aktionen und Demos, die durch die Studierendenschaft finanziell unterstützt werden und politische Forderungen der Studierendenschaft gegenüber der Mutteruniversität. Klar läuft nicht alles perfekt und der moralische Korridor wird teilweise sehr eng gefasst. Hinsichtlich Gender und Sexualität ist unsere Uni-Bubble jedoch unglaublich fortschrittlich und es ist erschreckend, wenn man diese mal verlässt und erkennt, wie zurückgeblieben weite Teile der Gesellschaft sind. An den Unis hat sich eine Subkultur mit „safe-spaces“ entwickelt, auf die wir stolz sein können.

Wenig Aufwand fürs moralische Konto

Es gibt viele Gründe dafür, die universitären Institutionen und den studentischen Raum dafür zu lobpreisen, dass sie in vielen Belangen so progressiv sind. Es läuft vieles sehr gut, ist mein Eindruck. Doch sollte man als kritischer Philosophiestudent seine Überzeugungen regelmäßig hinterfragen. Und indem ich dies tue, erkenne ich, dass auch vieles an dem progressiven Image Schein ist, dass mit dem Erfolg die Arroganz und Überheblichkeit kommt und die Unis teilweise eine problematische Rolle spielen:

So ist es für die Hochschulen auch deshalb vorteilhaft, sich für Gender-Belange einzusetzen, weil sie im Wettbewerb mit anderen Unis bestehen wollen. Im Grunde vermarkten sie die Errungenschaften ihrer Studierenden, um weitere anzuziehen. Öffentlich wirbt man mit dem durch Studierende erkämpften Fortschritt, anschließend, sobald sie fest eingeschrieben sind, überlässt man die Studierenden sich selbst.