Ukraine-Hilfe : Biete Förderung, suche Wissenschaftler

Russlands Krieg gegen die Ukraine hat in Deutschland wie in vielen anderen Ländern eine große Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft in allen gesellschaftlichen Bereichen ausgelöst. Fast so unüberschaubar wie die Spendensammlungen und humanitären Aktionen sind inzwischen Unterstützungsangebote für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Kriegsregion. Dazu gehören vor allem Stipendien und Gastwissenschaftlerprogramme, mit denen geflüchtete Forscher die Möglichkeit erhalten sollen, ihre Arbeit in Sicherheit fortzusetzen. Die Philipp-Schwartz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung, die gefährdete Wissenschaftler aus verschiedenen Teilen der Welt unterstützt, verlängerte umgehend die Antragsfrist und vereinfachte das Verfahren für Bewerber aus der Ukraine. Auch von anderen großen deutschen Wissenschaftsorganisationen wurden Förderprogramme auf den Weg gebracht. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft weitete das Walter-Benjamin-Programm für geflüchtete Wissenschaftler aus, die Volkswagenstiftung legte ein großzügiges Gastforschungsprogramm auf.

Hinzu kommen kleinere Fonds, die zusätzliche Finanzierungsnischen bieten. Mehrere Universitäten von Bremen bis München etwa kooperieren mit dem Netzwerk Scholars at Risk und verschiedenen Osteuropaeinrichtungen, um eigene Stipendien anbieten zu können. Forschungsinstitute nutzen ihre Fördervereine, um mit Spenden Stellen zu schaffen. In einigen Bundesländern richten auch die Wissenschaftsministerien Fördertöpfe ein.