Arbeitswelt auf Abstand : Wie man in Europa auf den neuen Corona-Winter reagiert

Smart Working in Italien

„Jetzt wieder alle zurück in die Büros!“ Diese Aufforderung des Ministers für öffentliche Verwaltung, Renato Brunetta, gilt seit dem 30. Oktober für alle 3,2 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes. Die Vorschrift war Anfang Oktober erlassen worden, als die Covid-Lage noch entspannter war, doch man hielt daran fest. „Die sehr große Mehrheit der Beschäftigten ist tatsächlich wieder zurückgekehrt“, bedauert die gerade erst gegründete „Smart Worker Union“, die sich für flexible Arbeitsformen einsetzt. Das sei nicht zeitgemäß, bedrohe die Lebensqualität sowie die Umwelt und könne die Pandemie wieder zurückbringen, kritisiert ihr General­sekretär Gilberto Gini. In Italien hat sich für das Heim- oder hybride Arbeiten der Ausdruck „Smart“, also intelligentes Arbeiten, eingebürgert.

Doch die öffentliche Verwaltung ist weniger smart, auch wenn die Regierung nach Angaben des Ministers weiter flexible Formen zulässt, allerdings nur in einem streng regulierten Rahmen. Im Staatsdienst sowie in kleineren und mittelständischen Unternehmen fehle es teilweise an einer „Kultur des ergebnisorientierten Arbeitens“, bedauert Mariano ­Corso, Experte an der School of Management del Politecnico di Milano. Die Veränderung ist dennoch überall zu spüren: 81 Prozent der großen Unternehmen (gegenüber 65 Prozent vor Corona) verfolgten im September 2021 Projekte des „Smart ­Working“; bei den kleinen und mittleren Unternehmen waren es 53 (30) Prozent und in der Verwaltung 67 (23) ­Prozent.